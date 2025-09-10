Muere activista Charlie Kirk tras recibir un disparo en un evento en Utah

Charlie Kirk, quien pasó de ser un activista conservador adolescente en el campus a un destacado podcaster, guerrero cultural y aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado a tiros el miércoles durante una de sus emblemáticas apariciones públicas en una universidad de Utah. Tenía 31 años.

Kirk murió haciendo lo que lo convirtió en una poderosa fuerza política: movilizar a la derecha en un campus universitario, esta vez en la Universidad del Valle de Utah. Su tiroteo se suma a la creciente cantidad de ataques contra figuras políticas, desde el asesinato de una legisladora estatal demócrata y su esposo en Minnesota hasta el tiroteo de Trump el verano pasado, que han conmocionado a la nación.

Trump anunció la muerte de Kirk en su red social, Truth Social: «Nadie comprendía ni tenía el Corazón de la Juventud en los Estados Unidos de América mejor que Charlie», escribió Trump.

Kirk personificó el conservadurismo combativo y populista que se ha apoderado del Partido Republicano en la era de Trump. En 2012 lanzó su organización, Turning Point USA, dirigida a gente más joven y aventurándose en campus universitarios de tendencia liberal donde muchos activistas republicanos temían entrar.

Kirk, partidario de Trump durante la campaña inicial del presidente en 2016, llevó a Turning Point desde uno de una constelación de grupos conservadores bien financiados al centro del universo de centroderecha.

El ala política de Turning Point ayudó a impulsar la campaña electoral de Trump para 2024, intentando animar a los conservadores descontentos que rara vez votan. Trump ganó Arizona, el estado natal de Turning Point, por cinco puntos porcentuales tras perderlo por un estrecho margen en 2020. El grupo es conocido por sus extravagantes eventos, que a menudo incluyen luces estroboscópicas y pirotecnia. Afirma tener más de 250.000 miembros estudiantiles.