Muere anciano de 93 años atropellado por vehículo conducido por adolescente

Valverde.– Un anciano de 93 años de edad falleció en un centro clínico privado de esta localidad, luego de ser atropellado por un vehículo conducido por un adolescente de 16 años, informó ayer la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como Antolín Antonio Torres, del distrito municipal de Jicomé, quien expiró en la clínica Dr. Montesino, a causa shock hipovolémico, paro cardíaco, causado por los golpes recibidos en tórax y abdomen, según diagnóstico médico.

El accidente se produjo cuando el anciano intentó cruzar la vía en el sector Jicomé Abajo, siendo impactado por el carro Hyundai, modelo Sonata Y20, color gris, placa X405101. El menor será puesto a disposición de la justicia.

Por otra parte, miembros de Investigaciones Criminales de la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional persiguen activamente a un hombre que en horas de la madrugada del domingo, encestó una puñalada a un cabo de la institución, que junto otros dos agentes integrantes de una patrulla, le ordenó apagar el radio de su vehículo que tenía en alto volumen.

El agente Víctor Manuel Liriano Almonte, de 27 años, resultó con herida punzante en región lateral izquierdo del cuello, por lo que fue atendido en el hospital público de Dajabón.

Su agresor fue identificado como un Poli, residente en Dajabón, quien utilizó un arma blanca momentos en que se procedía a su arresto, dándose de inmediato a la fuga, por lo que la institución del orden le hizo un llamado para que se entregue y responda por el hecho cometido.

Asimismo, la uniformada dijo que dos personas fueron apresadas en Esperanza, tras agredir a un miembro de la Policía Nacional, luego que una patrulla preventiva ordenó detener la marcha del vehículo sin luces, donde se desplazaban en estado de embriaguez.

Los detenidos son Antonio García, de 56 años y Beatriz Rodríguez, quienes causaron laceraciones múltiples al raso Jonattan Luciano, en momentos que una patrulla policial logró detener la marcha del vehículo marca Grandam Pontiac, placa A098992, por la carretera Esperanza-Amina.

Los agentes policiales dieron seguimiento al automóvil, tras recibir una llamada telefónica, informando que el mismo había atropellado a una persona, en cuyo interior fue encontrado un litro de whisky, por lo que serán sometidos a la justicia.

Durante la persecución, la camioneta de la dotación policial de Esperanza fue impactada en la goma trasera izquierda.

Detienen haitiano por robo

Un haitiano fue apresado en la comunidad Carbonera, municipio de Pepillo Salcedo, en la provincia Montecristi, a bordo de una motocicleta robada en la ciudad de Santiago.

Se trata del jornalero Kesnel Etienne, de 31 años, con carnet de regularización migratoria No. DO-28-017940, sorprendido en la motocicleta marca Tauro, modelo CG-200, color azul, placa No. K0219634, chasis No. TARPCM500HC007054.

La motocicleta, al ser depurada figura con denuncia de robo interpuesta por el empleado privado Rolando Recio el 18 de agosto en curso, mientras estaba estacionada en un callejón próximo a su residencia en la ciudad de Santiago, por lo que el detenido será sometido a la justicia.