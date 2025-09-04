Tragedia en Sabana Larga: accidente arrebata la vida de Aneudy García, colaborador de Telesistema

Tragedia en Sabana Larga: accidente arrebata la vida de Aneudy García, colaborador de Telesistema

Aneudy García, colaborador de Telesistema.

Septiembre inicia con desgracias. La madrugada de este jueves fue espectadora de un trágico accidente de tránsito en la avenida Sabana Larga esquina Octavio Mejía Ricart, en el ensanche Ozama, que dejó como resultado una persona fallecida.

La víctima fue identificada como Aneudy García, colaborador de Telesistema, quien se desempeñaba como chofer y era amante de la fotografía.

image 117

De acuerdo con la televisora, García transportaba al equipo técnico que acababa de concluir sus labores en la última edición de Telenoticias, transmitida por el canal 11. Los demás ocupantes del vehículo resultaron ilesos, aunque con algunos rasguños.

image 122

Según la versión de Telesistema, el accidente fue provocado por el conductor de una jeepeta Hyundai Santa Fe, que impactó de forma «imprudente» al vehículo de prensa, ocasionando que García perdiera el control y se estrellara contra un árbol.

image 119

El canal informó que García quedó atrapado entre los hierros retorcidos, por lo que miembros del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este tardaron más de una hora en recuperar su cuerpo.

En las imágenes difundidas se observa el vehículo de prensa totalmente destruido en la parte delantera, donde viajaba la víctima.

image 120

El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, lamentó el hecho y señaló en un video publicado en su cuenta de Instagram que los vehículos involucrados viajaban a alta velocidad. Agregó que la esquina donde ocurrió el accidente es peligrosa, por lo que se colocarán más policías acostados en la zona.

