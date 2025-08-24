Muere Angelita Curiel, «La Mulatona», la icónica vedette que marcó la generación de los 80

El mundo del arte está de luto por la muerte de Angelita Curiel, “La Mulatona”, una de las grandes figuras del entretenimiento dominicano que marcó a toda una generación en los años 80 con su música, bailes, actuaciones, libretos y su chispa inigualable.

La reconocida vedette brilló en el escenario del Show del Mediodía, donde protagonizó momentos memorables. En su trayectoria compartió con leyendas como Anthony Ríos, Luisito Martí y Freddy Beras Goico.

image 702
Angelita Curiel, «La Mulatona», lucía unos emblemáticos trajes con pedrería de brillo.

En una entrevista con la comunicadora Jatnna Tavárez, “La Mulatona” confesó que sus bailes los hacía con entrega total: “Yo bailaba por pasión».

Su formación como libretista junto a Luisito Martí fue de sumo aprendizaje y perfeccionismo. «Era yo, llevándole el libreto y diciendo: ‘no, no tan’. Hasta que logré encajar y aprendí todos sus trucos”, recordaba la estrella.

El pasado 12 de agosto estuvo ingresada en el Hospital Darío Contreras, donde sus familiares solicitaron de urgencia un donante de sangre tipo A negativo para continuar con su tratamiento médico, debido a su delicado estado de salud.

Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

