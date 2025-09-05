Londres. La duquesa de Kent, esposa del duque de Kent, primo de la fallecida reina Isabel II y conocida porque en el pasado entregaba los premios del torneo de tenis de Wimbledon, ha fallecido a los 92 años, informó este viernes el Palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real británica.

“El Palacio de Buckingham anuncia con profundo pesar el fallecimiento de Su Alteza Real la Duquesa de Kent. Su alteza real falleció pacíficamente anoche en el Palacio de Kensington, rodeada de su familia”, se anunció en un comunicado.

Lee más: Kent

El rey Carlos III y la reina Camila mostraron su pésame y se unieron “al duque de Kent, a sus hijos y nietos en el duelo por su pérdida y recuerdan con cariño la dedicación de toda una vida de la duquesa a todas las organizaciones con las que estuvo vinculada, su pasión por la música y su empatía por los jóvenes».

Katherine, duquesa de Kent, una figura muy querida en el Reino Unido, fue la primera miembro de la familia real británica en convertirse al catolicismo en 300 años.

La duquesa, que entregó los premios de Wimbledon entre 1969 y 2001, es particularmente recordada por cariñoso abrazo a la tenista checa Jana Novotná tras perder la final femenina en 1993.