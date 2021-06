Muere el cabeza de la «familia más grande del mundo», que tenía 38 esposas y 89 hijos

Un hombre de 76 años que, según se cree fue el cabeza de la familia más grande del mundo, murió en el estado indio de Mizoram, en el noreste del país.

Ziona Chana, jefe de una secta religiosa que practicaba la poligamia, murió este domingo, dejando a 38 esposas, 89 hijos y 36 nietos.

La noticia fue confirmada por el primer ministro de Mizoram, Zoramthanga, quien ofreció sus condolencias en Twitter «con el corazón apesadumbrado».

«Con el corazón apesadumbrado, #Mizoram se despidió de Zion-a (76), que se cree que encabeza la familia más grande del mundo, con 38 esposas y 89 hijos. Mizoram y su aldea en Baktawng Tlangnuam se han convertido en una importante atracción turística en el estado gracias a la familia. ¡Descanse en paz, señor!», escribió Zoramthanga.

Según medios locales, Chana padecía diabetes e hipertensión.

Los médicos le dijeron a la agencia india de noticias PTI que la condición de Chana se había deteriorado en su casa en su aldea, Baktawng Tlangnuam. Fue internado en el hospital el domingo por la noche, donde fue declarado muerto a su llegada.

Es difícil decir si Chana era de hecho el cabeza de la familia más grande del mundo, ya que hay otros que también reclaman el título.

También es difícil estimar el tamaño exacto de la familia de Chana. Según datos recogidos por Reuters y EFE, tuvo 39 esposas, 94 hijos y 33 nietos, lo que suma 181 miembros.

Si bien varios informes de noticias locales se han referido a él como poseedor del «récord mundial» para una familia tan numerosa, no está claro quién tiene el récord mundial.

Pero récord mundial o no, la extraordinaria vida de Chana ha acaparado varios titulares a lo largo de los años.

También se ha informado ampliamente de que la familia ha aparecido dos veces en el popular programa de televisión Ripley’s Believe it or Not.

Además, Chana y su familia son una especie de sensación local que atrae turistas a su aldea en el noreste de la India. Gente de todo el mundo abarrota el pueblo para ver el estilo de vida de la familia.

La enorme familia vive junta en una casa de cuatro pisos llamada «Chuuar Than Run» o Casa Nueva Generación, con 100 habitaciones. Sus esposas comparten un dormitorio cerca de la habitación privada de Chana, según los medios locales.

La mansión también es una atracción turística importante en el estado.

Según la agencia de noticias Reuters, Chana nació en 1945. Conoció a su esposa de más edad, que es tres años mayor que él, cuando él tenía 17.

La familia pertenece a una secta cristiana, Chana Pawl, que tiene unos 2.000 seguidores. Todos viven alrededor de la casa de Chana en Baktawng Tlangnuam, a unos 55 kilómetros de la capital de Mizoram, Aizawl.

La secta, que permite la poligamia para los hombres, fue fundada por el abuelo de Chana en 1942.