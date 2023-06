Un estudiante de 12 años de edad de la escuela Primaria República de Panamá, en Santo Domingo Este, murió este lunes luego de unos 20 días ingresado en el Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral, por una golpiza que le habría dado un compañero de clase de la misma edad.

Yeiron Almánzar Cabrera, quien cursaba el quinto grado, recibió múltiples golpes en la cara y parte de su cuerpo, según narraron familiares del infante. «Él nunca me dijo nada. Sólo me decía que el niño le gustaba mucho jod*rle su mochila», dijo Reina Rosario, madre del menor.

El padre del niño puntualizó que el victimario tiene un expediente similar en dicho centro estudiantil, «pero lo que pasa es que se queda tapado».

Los familiares de la víctima añadieron que el menor le había manifestado que «le dieron duro en la cabeza, y no fue con la mano». Hicieron un llamado a las autoridades para que el hecho no se quede impune y llegue hasta las últimas consecuencias, y otras familias no pasen por el calvario que viven ahora.

«Hicieron un llamado a las autoridades de la escuela República de Panamá para que pongan más vigilancia para evitar este tipo de desgracias.

Una fuente dijo a este diario que a las 12 del mediodía de hoy el Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif) no había retirado el cuerpo del infante. Al parecer el niño sin vida no lo habían entregado a los familiares para profundizar en las investigaciones, ya que el caso está en manos de la Fiscalía, dijeron.

El hecho se suma a un rosario de eventos violentos a lo interno de las familias dominicanas y en algunos centros educativos de diferentes puntos del país.

Hace varios días, en San Pedro de Macorís, un joven cercenó la mano izquierda de un estudiante de 15 años de edad. Varios días después, en redes sociales publicaron un video en el que se ve a varios estudiantes de una escuela en Verón, Punta Cana, enfrentarse a machetazos.

El cuerpo del menor será velado en la funeraria Gresefu, ubicada en las Américas, en Santo Domingo Este. Este lamentable suceso se suma a otros casos elniños muertos y heridos a manos de sus compañeros de escuela, lo que ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad y ha llevado a solicitar la declaración de emergencia en los centros educativos públicos.