Muere la quinta personas y 108 afectados por virus Legionario en Harlem; miles dominicanos residen en área

NUEVA YORK.- Ya suman cinco las personas fallecidas y 108 enfermas por el virus Legionario en el sector de Central Harlem, en Manhattan, área donde residen miles de dominicanos, informa el Departamento de Salud e Higiene Mental de esta ciudad.

De las 108 personas enfermas, hasta este martes, 14 se encuentran hospitalizada. Esta enfermedad es un tipo de neumonía causada por una bacteria llamada Legionella que prospera en ambientes de agua cálida, como las torres de enfriamiento, que crean aire frío al hacer circular aire caliente a través del agua, lo que crea un ambiente cálido y húmedo dentro del sistema.

En Harlem, 12 edificios con torres de enfriamiento dieron positivo para la bacteria. Son ellos: Empresas BRP, Lafayette Development LLC, en el 2239 Adam Clayton Powell Jr Blvd; el edificio BVK, en el 215 W de la calle 125; y el Desarrollo Local de la Commonwealth, en el 301 West de la calle 124.

Asimismo, el edificio de Ciencias Marshak del City College, en el 181 de la avenida Convent; el condominio Harlem Center, en el 317 de la avenida Lenox; Corporación de Desarrollo Económico de NYC, en el 40 West de la calle 137; y el Departamento de Salud de NYC, Clínica de Salud Sexual de Central Harlem, en el 2238 de la avenida Quinta.

También en el NYC Health + Hospitals/Harlem, en el 506 de la avenida Lenox; el Centro de Salud de Harlem del Consejo de Comercio Hotelero de NY, en el 133 de la avenida Morningside; y el Wharton Properties, en el 100 W de la calle 125.

Las autoridades enfatizaron que el brote no está relacionado con el sistema de plomería de ningún edificio, e instan a cualquier persona que haya estado en la zona desde finales de julio y presente síntomas como fiebre, tos, dolores musculares o dificultad para respirar a buscar atención médica de inmediato.

