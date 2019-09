Muere Mireya, el manatí que fue rescatado de las orillas de una playa en Samaná

View this post on Instagram

Domingo 1 de septiembre, siendo las 9:05a.m. la manati Mireya sufrió un infarto fulminante que terminó con su vida. . . Luego de tener una noche de mucho llanto, aunque tomaba alimento sin dificultades, los biólogos y veterinarios que amanecieron con ella reportaron nado errático y en círculos en ocasiones e hiperventilando (respirando con frecuencia rápida). . . Todo indica que, para un manatí de menos de una semana de nacido, la ausencia de la madre pudo jugar un papel determinante en su deceso. . . El informe de necropsia sobre las posibles causas de muerte se dará a conocer en los días venideros. . . Lamentamos la perdida de ese valioso ejemplar, rescatado por comunitarios de las Terrenas, Samaná. . . En paz descanses Mireya😞