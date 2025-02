Muere mujer tras recibir transfusión de sangre errónea: «La llevamos bien, en el hospital nos la mataron»

“No me la pongan, me estoy muriendo”, habría suplicado Delcia Ramona de Jesús Jiménez, de 47 años, cuando le administraban una transfusión de sangre errónea en el Hospital San Vicente de Paul, en San Francisco de Macorís. Poco después, murió.

Sus familiares denuncian que la mujer fue ingresada en condición estable, pero tras recibir una sangre que, según afirman, no era compatible con su tipo, comenzó a sentirse mal y pidió que detuvieran el procedimiento. Alegan que, pese a sus súplicas, el personal médico continuó.

“Nosotros la llevamos bien”

Su hija, entre lágrimas, aseguró que su madre llegó estable al centro de salud. «Nosotros la llevamos bien, tenemos fotos y videos de cuando ella llegó bien al hospital y en el hospital nos la mataron. Me matan a mi mamá», expresó con la voz entrecortada.

Otra familiar detalló que a Jiménez, quien tenía tipo de sangre O+, le habrían administrado sangre B+. «Ella decía en el momento que cuando se la estaban poniendo, que no se la pusieran, que ella se estaba muriendo. Ella decía: no me la pongan, que me estoy muriendo. Mi hermana que estaba ahí le decía: pero quítasela y la enfermera decía que eso era una reacción que ella podría estar haciendo, y como quiera ellos se la pusieron», denunció entre lagrimas.

También puede leer: Bono «Futuro a Mil»: página para acceder al subsidio presenta fallas

Los familiares también cuestionan la procedencia de la sangre utilizada. «La sangre no era de mi mamá, nosotros no habíamos buscado la sangre, y cuando la entraron a intensivo nosotros estábamos preguntando y no nos querían decir. Como a las 9:00 de la noche nos dicen que mi mamá no daba para más que estaba muerta», relató una de sus hijas.

Hospital abre investigación

El director del hospital, doctor Rafael Mieses, aseguró que el caso está bajo investigación. «Vamos a iniciar a investigar desde el primer momento hasta el último. Vamos a buscar que todo se esclarezca para que no haya ningún inconveniente ni ninguna duda. si hay alguna persona que tiene que ver con eso, va a afrontar su consecuencia», declaró.