El expresidente de Chile Sebastián Piñera muere en un accidente de helicóptero

Santiago de Chile.- El expresidente de Chile Sebastián Piñera murió este martes en un accidente de helicóptero ocurrido en Lago Ranco, sur del país, en el que tres personas resultaron heridas, según la agencia EFE.

De acuerdo a Infobae, en la aeronave también iban a bordo Magdalena Piñera (hermana del ex presidente), el empresario Ignacio Guerrero y su hijo. Además, fuentes de la Armada detallaron a ese medio que el helicóptero era pilotado por el ex jefe de Estado, quien no logró sacarse el cinturón. Las otras tres personas, en tanto, lograron llegar a la orilla nadando.

Mientras que el medio local Ex-Ante informa que venían de la casa del empresario José Cox, ubicada en el sector Illihue de Lago Ranco.