Muere Sergio Calderón, famoso actor mexicano que actuó en “Piratas del Caribe”

A los 77, la familia del famoso mexicano Sergio Calderón confirmó su sensible fallecimiento. Actor que ganó fama internacional gracias a su participación en Piratas del Caribe: En el fin del mundo, donde compartió créditos con la estrella mundial Johnny Depp, o también conocido dentro del proyecto como Jack Sparrow.

A lo largo de más de 6 décadas dedicado al mundo del entretenimiento y haber laborado en grandes producciones estadounidenses como Hombres de Negro, Nurses on the Line: The Crash of Flight 7 -a lado de Jennifer Lopez– o la serie Hard Ground, el histrión originario de Coatlán del Río, Morelos, murió el pasado miércoles 31 de mayo, como reportaron sus más allegados, detallando que se debió a causas naturales, aunque un famoso medio de Estados Unidos publicó que había sido hospitalizado recientemente por una neumonía.

Los amantes del mundo fantástico de Piratas del Caribe han empezado a escribir mensajes de condolencia a familiares y amigos de su querido intérprete del personaje del inolvidable capitán Villanueva. De momento Johnny Depp o parte del elenco no han reaccionado a la sensible noticia.

¿Quién fue Sergio Calderón?

Aunque gran parte de su vida laboró en Estados Unidos, el actor fue mexicano de nacimiento y corazón, pues durante el tiempo que él interactuó de forma directa en sus redes sociales siempre dejó en claro que su lejanía con el país sólo era física. Originario de Coatlán del Río, Morelos, se mudó a la Ciudad de México a la corta edad de 10 años, en búsqueda de prepararse en la disciplina que tanto le apasionaba: la actuación.

“No conocía mucho sobre su trabajo, pero sí lo recuerdo en Piratas del Caribe, así que una lástima su partida porque siempre se extrañará a cada mexicano que ha dejado en lo alto el nombre de nuestro país”. “Buen actor, lo conocí en esa película pero me gustaba que siempre era como el malo pese a los estereotipos que eso indicaba”. “El capitán vivirá en nuestros corazones, ojalá le den un reconocimiento o algo a su familia acá en México, al final nació acá pese a que murió allá”, reaccionaron fans en redes sociales.

Sergio Calderón y su amor por interpretar villanos

A pocas semanas de que se diera a conocer la sensible noticia, el actor mexicano logró dar su última entrevista con motivo del que será su último proyecto en el mundo del entretenimiento: The Resort. En ella expresó que nunca le afectó los estereotipos que pudiera llegar a tener sus personajes como villanos, debido a las connotaciones que de manera frecuente suele dárseles a los extranjeros en el séptimo arte.

“Me encanta interpretar ese tipo de personajes, porque la gente realmente me odia; me dicen en las calles cuánto me odian, pero para mí, ese es mi éxito. Porque eso significa que pude convencer a la gente con lo que hice”, dijo en entrevista con el medio estadounidense, Los Ángeles Time.

Con más de 40 películas de Hollywood, en su mayoría, interpretando villanos caracterizados con ayuda de caracterizaciones que adaptaran su apariencia, unas de sus apariciones más recordadas para la posteridad será Piratas del Caribe: En el fin del mundo junto al actor que incluso tenóia de portada en su cuenta de Twitter y Hombres de negro, en las que dio vida a el capitán Villanueva y La cabeza de un palo de un extraterrestre, respectivamente.