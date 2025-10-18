Muere uno de los dos heridos por tiroteo en la UASD

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informó este sábado el fallecimiento de Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, uno de los dos miembros del equipo de seguridad que resultó herido durante el tiroteo del pasado jueves 16 de octubre en su sede central.

«Su partida enluta a la comunidad universitaria y a sus familiares, a quienes le hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias y solidaridad», dijo la casa de altos estudios en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Ministerio Público solicita prisión preventiva para imputado de tentativa de homicidio contra empleados de la UASD.



El pasado viernes, el Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva para Alexander Jiménez Garban (Alex), imputado de tentativa de homicidio, haciendo uso ilegal de arma de fuego, contra tres empleadoa de la UASD.

En ese sentido, resta esperar la entidad variará la calificación jurídica. El imputado intentó quitar la vida a Juan Manuel Méndez, Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña y Miguel Ángel Claudio Chacón, dijo el órgano acusador.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Según el Ministerio Público, el imputado llegó a bordo de un vehículo marca Mazda el pasado jueves, color gris, frente a la oficina donde se encontraba laborando Miguel Ángel Claudio Chacón, miembro del personal de seguridad.

Tras un altercado inicial, el imputado se retiró momentáneamente y luego fue interceptado en los alrededores del economato universitario por Juan Manuel Méndez, Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña y Omar Reyes Angomás, quienes intervinieron para impedir que continuara la agresión.

Durante el enfrentamiento, tras proferir una amenaza de muerte, Jiménez Garban efectuó varios disparos, impactando a Juan Manuel Méndez, quien sufrió heridas de proyectil de arma de fuego en el antebrazo izquierdo, y a Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, quien resultó con heridas toracoabdominales, shock hipovolémico secundario a hemorragia interna, hemotórax derecho, neumoperitoneo y síndrome postparada cardíaca, según consta en el Certificado Médico Legal Núm. 65732.

Miguel Ángel Claudio Chacón salió ileso, al igual que Omar Reyes Angomás, quien intervino para impedir la agresión.

Tras los disparos, el imputado huyó en su vehículo hasta la puerta número 2 de la universidad, donde abandonó el automóvil y el arma de fuego, escaló una pared y se desplazó hacia las inmediaciones de un supermercado cercano, lugar donde fue retenido por estudiantes y posteriormente entregado a miembros de la seguridad universitaria y a la Policía Nacional.

En el procedimiento fue ocupada una escopeta marca Kral Magnum, calibre 12, serie núm. 13-K8404, color negro, que presuntamente portaba de manera ilegal, y el acta de arresto fue levantada el 17 de octubre de 2025.

Las investigaciones establecen que los hechos se habrían originado luego de un llamado de atención previo dirigido al imputado el 15 de octubre de 2025, al cual reaccionó de forma violenta, desencadenando el ataque del día siguiente.

El Ministerio Público calificó los hechos como violación a los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal dominicano, que tipifican la tentativa de homicidio, y a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La solicitud de prisión preventiva se sustenta en pruebas testimoniales, certificaciones médicas, el acta de entrega del arma y el acta de arresto, y se considera necesaria para garantizar la presencia del imputado en el proceso y prevenir riesgos de fuga, dada la gravedad de los hechos imputados.

