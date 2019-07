Mueren 33 en fuego provocado en estudio animación Japón

Un hombre irrumpió el jueves en un estudio de animación en Kioto al grito de “ímueran!” y provocó un incendio que dejó al menos 33 fallecidos. Se cree que ya no hay personas desaparecidas. Otras 36 personas resultaron heridas y 10 de ellas se encontraban en estado crítico, informó Kazuhiro Hayashi, del departamento de bomberos de la ciudad.

Hayashi agregó que los bomberos hallaron la mayor cantidad de víctimas fatales en la planta más alta del inmueble de tres pisos, algunas de ellas desplomadas en las escaleras que llevaban a la azotea. Dos personas se encontraron en el primer piso, 11 en el segundo y 20 en el tercero.

El incendio en el edificio de Kyoto Animation en Kioto, la antigua capital de Japón, comenzó luego de que un individuo arrojó un líquido no identificado para acelerar las llamas, según funcionarios de la policía y los bomberos de la prefectura de Kioto. La mayoría de los 10 heridos graves presentaban quemaduras, informó Satoshi Fujiwara, del departamento de bomberos. El sospechoso, cuyo nombre no se ha dado a conocer, resultó herido y fue trasladado a un hospital, según las autoridades. La policía investiga al hombre por supuesto incendio provocado. El primer ministro Shinzo Abe expresó sus condolencias por las víctimas. Los sobrevivientes que vieron al agresor dijeron que no trabajaba en la firma y que gritaba “ímueran!”.