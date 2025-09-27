Mueren 4 adolescentes en un accidente de tránsito en Santiago

Mueren 4 adolescentes en un accidente de tránsito en Santiago

Santiago. Al menos cuatro adolescentes perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos de gravedad, en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este sábado a la salida de la avenida Hispanoamericana, al sur de este municipio, próximo a una estación de combustible.

Dos de las víctimas fatales que han sido señalados por el momento son; Diego Crisóstomo, de 17 años, y Mauricio Taveras, esto según informes preliminares no oficiales.

Los lesionados habrían sido ingresados en en un centro de salud de Santiago.

De acuerdo con las versiones, los menores presuntamente iban a alta velocidad, estaban realizando competencia, perdieron el control y chocaron con un poste del tendido eléctrico.

No se han ofrecido detalles oficiales de las causas que provocaron el fatídico accidente.

José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones públicas.

Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.

Ganador de la Segunda Edición del Concurso Nacional de Periodistas Unión Europea – República Dominicana y Premio Municipal de la Juventud otorgado por el Ayuntamiento de Santiago.

Fue vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Santiago.

Periodista por convicción.

