Mueren 4 adolescentes en un accidente de tránsito en Santiago

Santiago. Al menos cuatro adolescentes perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos de gravedad, en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este sábado a la salida de la avenida Hispanoamericana, al sur de este municipio, próximo a una estación de combustible.

Dos de las víctimas fatales que han sido señalados por el momento son; Diego Crisóstomo, de 17 años, y Mauricio Taveras, esto según informes preliminares no oficiales.

Los lesionados habrían sido ingresados en en un centro de salud de Santiago.

De acuerdo con las versiones, los menores presuntamente iban a alta velocidad, estaban realizando competencia, perdieron el control y chocaron con un poste del tendido eléctrico.

No se han ofrecido detalles oficiales de las causas que provocaron el fatídico accidente.