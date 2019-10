Mueren seis en tiroteo en capital Puerto Rico

La gobernadora de Puerto Rico convocó a una reunión de emergencia ayer, luego de que 6 personas fueron asesinadas a tiros en complejo habitacional de San Juan, y de que otras 2 personas murieron el día anterior al norte de la isla debido a otro tiroteo.

En videos que circularon el lunes en las redes sociales se puede escuchar el estruendo de armas automáticas y gritos durante el tiroteo del lunes en el complejo Río Piedras. Un comunicado de la policía dice que 5 hombres y una mujer fallecieron en los hechos.

Esto ocurrió un día después de que dos personas murieran en Guaynabo. Los asesinatos hicieron que la gobernadora Wanda Vázquez convocara reunión a su equipo de seguridad, encabezado por el jefe de Seguridad Pública Elmer Román y la secretaria de Justicia Dennise Longo.

Tras la reunión de ayer, Román dijo que la Guardia Nacional no sería activada porque sus elementos no tienen la capacitación requerida por una reforma policial. Agregó que hablaron sobre el aumento de patrullas por tierra y aire, y sobre reforzar los programas sociales. “Van a ver que vamos a incrementar los turnos para que, mientras se esclarece este caso, que entiendan que va a haber seguridad y control”, dijo Román.

Funcionarios dijeron que una patrulla asignada al complejo Río Piedras no estuvo allí al momento del tiroteo porque estaba en un complejo aledaño. La secretaria de justicia dijo se enviaron 3 fiscales al lugar.