Mueren tres en un tiroteo en escuela Wisconsin, EU

MADISON, Wisconsin, EE.UU.- AP

Una estudiante mató a tiros a un docente y a otro alumno el lunes en una escuela cristiana privada de Wisconsin, en la última semana antes del receso por Navidad. La agresora también murió, informó la policía.

La agresora también hirió a otras personas en la Escuela Cristiana Abundant Life, incluidos dos estudiantes que fueron hospitalizados en condición crítica, dijo el jefe de policía de Madison, Shon Barnes. “Me siento consternado, tan cerca de la Navidad”, dijo Barnes. “Cada niño, cada persona en ese edificio es una víctima y será una víctima por siempre… Necesitamos averiguar e intentar reconstruir qué fue exactamente lo que sucedió”.

La agresora era una estudiante de 17 años, informó un funcionario policial a The Associated Press. La persona habló bajo condición de anonimato al no estar autorizada a discutir una investigación en curso. La agresora aparentemente ya se había quitado la vida cuando llegaron los agentes, informó la policía.

Abundant Life es una escuela cristiana sin denominación en Madison, la capital del estado, con aproximadamente 420 alumnos que van desde prekínder hasta la secundaria. Después del tiroteo, los estudiantes fueron llevados a la iglesia vecina, desde donde fueron trasladados en autobuses a otro lugar para reunirse con sus familiares.

En tanto, nueve escuelas públicas de Madison permanecieron cerradas por algunas horas como medida de precaución.

“Por más difícil que haya sido este día, esa persona era el hijo de alguien más y hoy ya no está», dijo el jefe policial.

De momento se desconoce un motivo del tiroteo, agregó.

“No sé por qué, y siento que si supiéramos por qué, podríamos evitar este tipo de cosas”, subrayó Barnes.

Se informó de un tirador.

Alguien de la escuela llamó al 911 para informar sobre la presencia de un tirador activo, relató Barnes. Personal de emergencias que se encontraba en entrenamiento a sólo 5 kilómetros (3 millas) de la escuela se apresuró a llegar a la escuela para hacer frente a la situación, indicó Barnes.

Los investigadores creen que la agresora usó una pistola de calibre 9 mm, dijo a The Associated Press un funcionario policial. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para discutir la investigación en curso. “No tengo conocimiento de que la escuela tuviera detectores de metales ni debería tenerlos. Es un espacio seguro”, dijo Barnes.