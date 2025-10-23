Muerte de bebé bajo el Sistema de Protección: CONANI explica ingreso y qué ocurrió

La muerte de una bebé de cuatro meses, ocurrida el pasado jueves 16 de octubre en una dependencia bajo supervisión del CONANI en La Otra Banda de Santiago, generó denuncias por supuestas irregularidades en su cuidado. Este martes, la entidad emitió un comunicado detallando por qué la menor permanecía en la dependencia y explicando la rutina y los protocolos aplicados el día del fallecimiento.

A continuación, el comunicado íntegro:

Ante las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación sobre el lamentable fallecimiento el pasado jueves 16 de octubre de una bebé de cuatro meses que se encontraba bajo el Sistema de Protección, desde el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) aclaramos que el caso todavía está en investigación por parte del Ministerio Público, a fin de determinar las causas y circunstancias en que se produjo el deceso.

En las indagaciones preliminares realizadas por el CONANI, se determinó que las acciones realizadas con la niña en esa mañana corresponden a los protocolos y rutinas habituales. Durante el proceso fue hallada inconsciente. Ante la situación, se llamó al Sistema 9-1-1, cuyo personal confirmó su deceso minutos después.

La infante había sido trasladada a la asociación sin fines de lucro (ASFL) Fundación Red de Misericordia el martes 7 de octubre, por disposición del Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago de los Caballeros y la Oficina Regional Norte del CONANI.

La solicitud formal de ingreso de la bebé al Sistema fue realizada tras determinarse que las condiciones de su entorno familiar la ponían constantemente en riesgo, incluso tras ser entregada provisionalmente a una tía materna y ésta retornarla irregularmente a su madre, quien mantiene conducta de dependencia a sustancias narcóticas. Se aplicaron los protocolos de protección establecidos en la Ley 136-03, que disponen adoptar medidas especiales cuando un niño, niña o adolescente se encuentra en vulnerabilidad.

Consideramos importante aclarar que la entidad Red de Misericordia se ha destacado por una gestión de alta calidad en la implementación de programas de atención residencial garantizando el desarrollo integral y la restitución de los derechos de cientos de niños, niñas y adolescentes. Cuenta con subvención estatal y supervisión técnica del CONANI, como órgano rector del Sistema. En lo que va del presente año, esta ASFL ha tenido tres supervisiones, en coherencia con los protocolos establecidos.

A lo largo de su destacada trayectoria, ha brindado atención integral a más de 1,500 menores de edad, ofreciendo acompañamiento físico, emocional, social y educativo. Actualmente, acoge a más de 180 niños, niñas y adolescentes, además de mantener programas de apoyo a adolescentes embarazadas y casos de emergencia.

El CONANI reitera su compromiso con la transparencia, la protección efectiva de la niñez y la adolescencia en el país y la colaboración interinstitucional para el esclarecimiento de este lamentable hecho.

Asimismo, expresa su solidaridad con los familiares de la bebé y garantiza que continuará apoyando las investigaciones que realiza el Ministerio Público.