Muerte de Charlie Kirk: el FBI dice que detuvo al sospechoso

  • EFE
Muerte de Charlie Kirk: el FBI dice que detuvo al sospechoso

El FBI detuvo este miércoles a la persona sospechosa de asesinar de un disparo en el cuello al activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario del estado de Utah, informó el director de la agencia, Kash Patel.

“El sujeto detrás del terrible tiroteo de hoy que se cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. Agradecemos a las autoridades locales y estatales de Utah su colaboración con el FBI. Les mantendremos informados en cuanto nos sea posible”, escribió Patel en su perfil en la red social X.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó a su vez en rueda de prensa que existe una persona bajo custodia y que está siendo interrogada por las autoridades.

“En este momento, no hay información que nos lleve a pensar que hubo una segunda persona involucrada”, afirmó Cox, aunque resaltó que las investigaciones en los alrededores del campus continúan.

Por su parte Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, dijo que Kirk falleció tras ser trasladado a un hospital, que el disparo se pudo haber producido desde un tejado y que el sospechoso de haber disparado iba vestido “completamente con ropa oscura».

Jeff Long, jefe de policía de la Universidad del Valle de Utah, donde ocurrió el tiroteo, dice que había aproximadamente 3.000 personas en el evento promovido por el activista y que tenía seis oficiales trabajando en su seguridad.

Kirk fundó en 2012 Turning Point USA, un grupo que promueve ideas conservadoras entre universitarios y ha sido criticado por su estilo confrontativo. Con el tiempo, se alineó estrechamente con Donald Trump, convirtiéndose en uno de sus defensores más visibles y en un altavoz de su agenda política.

El arrestado por el tiroteo a Charlie Kirk no es el autor del disparo, según NYT
EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Asesinato de Charlie Kirk: Donald Trump ordena ondear a media asta las banderas del país
Asesinato de Charlie Kirk: Donald Trump ordena ondear a media asta las banderas del país
10 septiembre, 2025
Muerte de Charlie Kirk: el FBI dice que detuvo al sospechoso
Muerte de Charlie Kirk: el FBI dice que detuvo al sospechoso
10 septiembre, 2025
El arrestado por el tiroteo a Charlie Kirk no es el autor del disparo, según NYT
El arrestado por el tiroteo a Charlie Kirk no es el autor del disparo, según NYT
10 septiembre, 2025
¿Quién era Charlie Kirk? El activista conservador asesinado en una universidad de Utah
¿Quién era Charlie Kirk? El activista conservador asesinado en una universidad de Utah
10 septiembre, 2025
Muere activista Charlie Kirk tras recibir un disparo en un evento en Utah
Muere activista Charlie Kirk tras recibir un disparo en un evento en Utah
10 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 09 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 09 de septiembre de 2025

Patronato presenta campaña sobre lepra

Patronato presenta campaña sobre lepra

La cumbre de los líderes en China no conviene a nuestro país

La cumbre de los líderes en China no conviene a nuestro país

Leyes y costumbres

Leyes y costumbres

PLD y corrupción

PLD y corrupción

Migrantes: un estreno que conecta memoria, identidad y futuro

Migrantes: un estreno que conecta memoria, identidad y futuro

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo