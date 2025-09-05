Muerte de Giorgio Armani revive ‘maldición de Aaron Ramsey’: estos famosos han fallecido tras un gol del jugador de Pumas

La muerte de Giorgio Armani reaviva la leyenda de la 'maldición de Aaron Ramsey' en redes sociales

La reciente muerte de Giorgio Armani a los 91 años ha reavivado en redes sociales una leyenda urbana que trasciende el mundo del fútbol: la llamada “maldición de Aaron Ramsey”.

El fallecimiento del icónico diseñador italiano, confirmado el jueves 4 de septiembre por el grupo Armani, coincidió con el primer gol del futbolista galés Aaron Ramsey como jugador de los Pumas de la UNAM, lo que ha llevado a numerosos usuarios a especular sobre la vigencia de esta superstición.

El origen de la “maldición de Ramsey” se remonta a 2009, cuando tras un gol del mediocampista con la selección de Gales, se reportó la muerte del periodista español Andrés Montes.

Desde entonces, la creencia popular sostiene que cada vez que Ramsey anota, una celebridad fallece poco después.

El galés Aaron Ramsey, sonríe durante su presentación como nuevo jugador de Pumas, el jueves 3 de julio de 2025, en Ciudad de México (AP Foto/Fernando Llano)

Esta teoría ha cobrado fuerza entre aficionados y prensa, alimentada por una serie de coincidencias que han vinculado goles del británico con decesos de figuras internacionales.

Entre los casos más citados por quienes creen en la maldición figuran nombres como Osama Bin Laden (2 de mayo de 2011), Steve Jobs (5 de octubre de 2011), Muamar el Gadafi (20 de octubre de 2011), Whitney Houston (11 de febrero de 2012), Chavela Vargas (5 de agosto de 2012), Paul Walker (30 de noviembre de 2013), Robin Williams (11 de agosto de 2014), David Bowie (10 de enero de 2016), Alan Rickman (14 de enero de 2016), Nancy Reagan (6 de marzo de 2016) y Luke Perry (4 de marzo de 2019).

La lista, ampliamente difundida en redes, ha contribuido a consolidar la fama de la supuesta maldición.

El más reciente episodio que ha dado nuevo impulso a la leyenda ocurrió el domingo 31 de agosto, durante la jornada 7 del Apertura 2025 en el Estadio Olímpico Universitario.

Aaron Ramsey debutó con los Pumas y marcó el gol del triunfo ante Atlas en tiempo agregado. La jugada decisiva se produjo tras un tiro de esquina ejecutado por Rodrigo López desde la banda izquierda; el balón llegó al área chica, donde Ramsey remató de derecha y venció al portero Camilo Vargas con un disparo potente, favorecido por las condiciones del terreno tras la lluvia.

El tanto no solo significó el estreno goleador del galés con el conjunto auriazul, sino que también reavivó la conversación sobre la “maldición” en tribunas y plataformas digitales.

Cuatro días después, la noticia del fallecimiento de Giorgio Armani llevó a muchos usuarios a preguntarse si la coincidencia confirmaba la vigencia de la superstición.

A pesar de la atención mediática, no existe evidencia que respalde un vínculo real entre los goles de Ramsey y los decesos de personalidades. La tendencia ha sido catalogada como una superstición sin fundamento.

El propio futbolista y su entorno han abordado el tema con humor. En una entrevista concedida a TUDNtras su llegada a los Pumas, Ramsey afirmó que “su ‘maldición’ era solo una superstición”, y tanto él como sus allegados han bromeado sobre la leyenda que lo acompaña.

El nombre del diseñador italiano se suma a una serie de coincidencias que han alimentado la superstición, generando discusiones y humor en redes sobre el curioso fenómeno (Reuters)

El comunicado oficial del grupo Armani detalló que el diseñador falleció “tranquilamente” y “rodeado de sus seres queridos”. La noticia ha sumido al mundo de la moda en luto, mientras la supuesta “maldición de Ramsey” vuelve a ocupar titulares y conversaciones en redes sociales, alimentada por la coincidencia entre el gol del galés y la muerte del “rey” de la moda italiana.