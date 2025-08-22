Muerte de Hulk Hogan: Policía continúa la investigación y se limita a publicar grabaciones

El artista y luchador profesional Hulk Hogan habla durante la Convención Nacional Republicana, el jueves 18 de julio de 2024, en Milwaukee. (Foto AP/Julia Nikhinson, Archivo)

SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — La policía de Florida sigue investigando la muerte el mes pasado del ícono de la lucha libre profesional Hulk Hogan, tras lo que el médico forense concluyó que fue un ataque cardíaco.

El Departamento de Policía de Clearwater dijo en un comunicado el jueves que «la naturaleza única de este caso nos ha obligado a entrevistar a múltiples testigos y buscar registros médicos de una variedad de proveedores, y nuestros detectives continúan haciéndolo».

Hogan, cuyo verdadero nombre era Terry Bollea, murió el 24 de julio a los 71 años en un hospital después de que paramédicos y policías acudieran a su casa frente a la playa en Clearwater tras una llamada al 911. Esa llamada, y el video de la escena tomado por la cámara corporal de la policía, aún no se han publicado mientras la investigación continúa.

“Todo esto lleva tiempo”, decía el comunicado policial. “Hasta que se complete la investigación, no se podrá publicar ningún registro relacionado con el caso, incluidas las grabaciones de la cámara corporal”.

La policía ha declarado previamente que no hay pruebas de homicidio culposo en la muerte de Hogan, por lo que no está claro qué investiga la policía, aparte de su historial médico. Hogan padecía leucemia y fibrilación auricular (un ritmo cardíaco irregular), según el informe del médico forense, que concluyó que la causa de la muerte fue natural.

Los investigadores han estado trabajando con la familia de Hogan, incluido su hijo Nick y su hija Brooke, según el comunicado.

Lea más: ¿Quién era Hulk Hogan y por qué marcó generaciones?

“Planeamos reunirnos con la familia e informarles sobre el caso hasta este punto, y compartiremos los resultados de la investigación con la familia antes de cerrar el caso y divulgarlo al público y a los medios de comunicación”, agregó el comunicado policial.

No se proporcionó ningún calendario para la publicación de los resultados.

Hogan fue quizás la estrella más grande en la larga historia de la WWE , conocido tanto por su personalidad imponente como por sus hazañas en la lucha libre. Fue la atracción principal de la primera WrestleMania en 1985 y fue un personaje fijo durante años, enfrentándose a luchadores de todos los tamaños, desde André el Gigante y Randy Savage hasta The Rock e incluso al cofundador de la WWE, Vince McMahon.

Hogan ganó al menos seis campeonatos de la WWE y fue incluido en el Salón de la Fama en 2005 y reinstalado allí en 2018. Había sido eliminado del Salón de la Fama en 2015 después de que lo grabaran haciendo insultos raciales contra los negros, por lo que se disculpó.

Hogan iba a ser incinerado, pero el jueves no se sabía si ya había sucedido. El 5 de agosto se celebró un funeral privado , muy concurrido, en una iglesia de Largo, Florida.

A principios de este mes, la hija de Hogan, Brooke, dijo en Instagram que la cremación se pospuso «debido a cuestiones familiares».

“Con toda la especulación e incertidumbre sobre la muerte de mi padre, quiero ofrecerme personalmente a pagar una autopsia si es necesario. La dignidad y el legado de mi padre lo merecen”, escribió. No está claro si se realizó una autopsia.

