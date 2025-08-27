Muerte de Juan Báez: Así reaccionaron figuras de la locución

El reconocido narrador deportivo Juan Báez murió la mañana de este miércoles a la edad de 82 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio según confirmaron sus familiares.

“Con profundo dolor les anunció la partida de mi padre Juan Báez. En la mañana de hoy le dio un paro cardiaco en el Centro Médico UCE del Distrito Nacional» , expresó su hijo Juan Julio Báez.

Según reportado por Odalís Sánchez, directivo de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, Juan Báez batallaba con problemas de salud desde hace tiempo, tales como pulmonía y problemas en la columna vertebral.

Durante su carrera, fue la voz de los Toros del Este, llevando la emoción del béisbol y del boxeo a miles de fanáticos que lo siguieron por décadas. Desde 1983, narró los partidos de los Toros del Este, llevando su emoción característica al juego, trasmitiéndola para miles de fanáticos.

“La Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo se siente altamente consternada con la sorpresiva muerte de uno de nuestros más distinguidos miembros en la persona de don Juan Báez, narrador de primer nivel, hombre culto, un gremialista a carta cabal y un hombre que supo llevar una carrera como narrador y como juez de boxeo internacional al más alto nivel», indicó Américo Celado, presidente de la institución.

Fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Romanense en 2012.

«Que pena tan grande, hoy decimos adiós a un grande… Descanse en paz maestro Juan Báez Gran profesional, mejor ser humano. Fue un honor inmenso poder compartir cabina con ese grande! Paz a su alma!», señaló el cronista Víctor Báez.

Por su parte, el reconocido periodista Enrique Rojas, de la cadena ESPN, resaltó el profesionalismo y su formación y talento para la narración de múltiples disciplinas deportivas.

«Me informa el colega Juan Julio Báez el fallecimiento de su padre, y mi amigo, el legendario comunicador dominicano Juan Báez. Tenía 82 años. Locutor, narrador de béisbol y boxeo y juez internacional de boxeo. Formación de primera y mejor ser humano», mencionó.