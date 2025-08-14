Muerte de Kseniya Alexandrova: Revelan detalles del caso  

La reina de belleza y modelo rusa Kseniya Alexandrova falleció. Alexandrova era conocida por representar a Rusia en Miss Universo 2017.

Su agencia de modelos, Modus Vivendis, anunció su prematuro fallecimiento. En una publicación traducida de Instagram, la agencia confirmó la desgarradora noticia del fallecimiento de la modelo y reina de belleza la noche del 12 de agosto.

«Extendemos nuestras más profundas y sinceras condolencias a la familia, amigos y personas que fueron tocadas por la luz de Miss Universo Rusia 2017 Kseniya Alexandrova», se dijo en el mensaje. «Su gracia, bella y su espíritu dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá».

La Organización declinó ofrecer detalles sobre su fallecimiento pero según múltiples fuentes locales Kseniya habría sufrido un terrible accidente de transito en julio pasado en la región de Tver.

Según los reportes la modelo viajaba en un auto con su marido cuando un alce se estrelló contra su atuo. Ella viajaba en el asiento del pasajero y sufrió trauma craneal.

La modelo fue llevada al centro médico Skifosovsky Research Institute donde habría permanecido hasta el pasado 12 de agosto, cuando finalmente falleció.

La Organización Miss Universo, en sus redes sociales, rindió homenaje a la reina de belleza compartiendo un video recopilatorio de su trayectoria en el certamen.

«La Organización Miss Universo expresa sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos cuyas vidas fueron tocadas por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fortaleza y amor en todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerla», escribió.