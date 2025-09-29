Muerte de Lewanny Pichardo Rodríguez: qué se sabe del caso que ha estremecido a la provincia de Dajabón

  • Goidy Reyes
Una adolescente de 16 años fue encontrada muerta este domingo, con signos de violencia, en la comunidad de El Plan 1, en el municipio El Pino de la provincia de Dajabón, un hecho que ha consternado a esa población.

El cuerpo de la menor, identificada como Lewanny Pichardo Rodríguez, fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para fines de autopsia.

Agentes de la Dirección Central de Investigaciones (DICRIM) y del Ministerio Público investigan la muerte de la adolescente con el objetivo de identificar y capturar al autor o autores del crimen.

Según una fuente policial, la adolescente presentaba una herida de arma blanca. Mientras tanto, los residentes de la zona exigen a las autoridades que se esclarezca el caso y se apresen a los responsables del asesinato.

Goidy Reyes

Goidy Reyes

