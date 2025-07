Los Ángeles. El actor estadounidense Michael Madsen, conocido por su trabajo en filmes como ‘Kill Bill Vol. 2’ y ‘Reservoir Dogs’, falleció a los 67 años, según se informó este jueves.

Autoridades confirmaron al medio especializado The Hollywood Reporter que encontraron a Madsen inconsciente en su casa de Malibú tras recibir una llamada del 911, y que fue declarado muerto esta mañana.

Además, su representante confirmó a medios nacionales que el actor aparentemente sufrió “un paro cardíaco”, y declaró a TMZ que Madsen estaba entusiasmado por mostrar el trabajo que había estado realizando en el cine independiente, incluyendo los largometrajes ‘Resurrection Road’, ‘Concessions’ y ‘Cookbook for Southern Housewives’.

La reacción de los famosos al inesperado deceso

Tras darse a conocer la noticia, Virginia Madsen, su hermana, ha dicho en Variety

«Mi hermano Michael ha dejado el escenario. Era trueno y terciopelo. Travesura envuelta en ternura. Un poeta disfrazado de forajido. Un padre, un hijo, un hermano, grabado en contradicción, templado por el amor que dejó su marca. Echaré de menos nuestras bromas internas, las carcajadas repentinas, su sonido. Echaré de menos al niño que era antes de la leyenda; echo de menos a mi hermano mayor. Gracias a todos los que nos han contactado con amor y recuerdos. Cuando sea el momento, compartiremos cómo planeamos celebrar su vida. Pero, por ahora, nos mantenemos cerca y dejamos que el silencio diga lo que las palabras no pueden».

Mientras que Vivica A. Fox, su compañera en ‘Kill Bill’, lo describió de la siguiente manera:

«Era un hombre talentoso con una presencia en pantalla increíble. Mis condolencias más profundas y oraciones para su familia. Se fue demasiado pronto».

Robert Rodríguez escribó en su cuenta X (antiguo Twitter) «Frank Miller y yo siempre contamos la historia de cómo nadie tenía permitido improvisar ningún diálogo en ‘Sin City’ porque queríamos que la película fuera increíblemente fiel a su cómic. Pero rompimos esa regla cada día que Michael Madsen trabajaba con nosotros. Era un fantástico escritos y no dejaba de darnos un diálogo adicional fantástico tras otro, y nos hacía reír tanto que nos echábamos atrás y decíamos ‘Bueno, si vamos a romper la regla con alguien, tendrá que ser con Michael Madsen'».

Jennifer Tilly también ha querido despedirse de él en Twitter: «Michael era uno de mis actores favoritos con los que he trabajado nunca. ‘La huida’ pasó muy prnto en mi carrera y me hizo sentir a salvo y apoyada. Era salvajemente audaz y bullicioso con sus elecciones de personajes, y tenía un malvado sentido del humor. No recuerdo reírme tanto en un set de rodaje en mi vida. Un talento gigante. Se ha ido demasiado pronto». Junto a ella, también lo ha hecho James Woods: «Esta ha sido dura. Michael y yo hicimos ‘La huida’ juntos. Hicimos ‘Directamente… Shirley’ juntos. Siempre me conmovió su naturaleza dulce y su generosidad, el contrario absoluto de los tipos duros que interpretó tan brillantemente. Descansa en paz, querido amigo».

Más sobre el actor

Madsen fue un actor recurrente en las películas de Quentin Tarantino, incluyendo su ópera prima ‘Reservoir Dogs’, ‘The Hateful Eight’, ‘Kill Bill’ o ‘Once Upon a Time in Hollywood’.

Sin embargo, su carrera compuesta por más de 328 títulos, de acuerdo con las bases de datos IMDb, también estuvo marcada por películas como ‘Donnie Brasco’, de Mike Newell, o ‘Thelma & Louise’, de Ridley Scott.

Madsen nació en Chicago el 25 de septiembre de 1957 y consiguió su primer rol en cine con la película ‘War Games’, de 1983, protagonizada por Matthew Broderick.

La mayor parte de su carrera la dedicó al cine, pero de entre los cientos de títulos en los que participó también destacan algunos trabajos televisivos como ‘Vengance Unlimited’ o ‘Tilt’.

Además, el intérprete también tiene créditos como productor y guionista, y paralelamente a su trabajo como actor publicó varios libros como poeta como ‘Burning in Paradise’, de 1998, o ‘Expecting Rain’, de 2013.

(Con información de EFE)