«Repita nuevamente: La víctima, Esmeralda Richiez, no tiene culpa de su desgracia. Con los menores no se tiene relaciones, el adulto es el verdugo, el que debió de actuar con madurez; es el adulto. La víctima no tiene culpa de su desgracia».

«La adolescente Esmeralda Richiez perdió la vida porque: 1. No tenemos educación sexual integral. 2. El aborto está totalmente penalizado. Con la primera evitamos abusos y embarazos no deseados, con la segunda evitamos muertes innecesarias, como la de Esmeralda».

Dichas aseveraciones evacuadas en Twitter por Sr. Leocadio y Felipe Gavilán, respectivamente, son parte del debate que volvió a emerger sobre las tres causales en el Código Penal, y que la muerte de la adolescente Esmeralda Richiez provocó más indignación en algunos sectores de la sociedad domnicana sobre dicha pieza legislativa.

Richiez supuestamente pidió ayuda mientras se desangraba previo a su muerte, producto de un supuesto aborto inducido.

La joven, que residía en Higüey, provincia La Altagracia, tenía 16 años de edad y su familia dice que estaba esperando un bebé de su profesor de matemáticas, John Kelly Martínez, que ayer se entregó a las autoridades para responder por los señalamientos del Ministerio Público, que dice que supuestamente el profesional le indujo el un aborto con una pastilla.

El caso está en investigación, ya que supuestamente Richiez tenía una relación con el docente.

Por el caso, algunas personas han sindicado a los padres de la adolescente como los responsables de permitir esa presunta relación. Pero usuarios en las redes sociales entienden, además, que si se hubiese aprobado las tres causales en el Código Penal quizás el caso se estaría contando de otra manera.

«No quieren despenalizar el aborto (interrupción del embarazo) ni aunque corra peligro la vida de la mujer», comentó indignado Ambíorix Rodríguez en la citada red social.

Le puede interesar: El Senado aprueba en segunda lectura Código Penal sin las 3 causales

Sin embargo, otros entienden que el fallecimiento de la adolescente, que ha consternado al país, no tiene que ver con el Código. «Esta lamentable muerte de la menor Esmeralda Richiez y del niño que estaba en su vientre, es culpa del adulto que la embarazó», aseguró Carlos Peña, presidente del Partido Generación de Servidores.

Otros, creen que se trató de la falta de un sistema de educación robusto, que cuente con educación sexual.

Se recuerda que al profesor le serán conocidas medidas pero el Ministerio Público espera el reporte del Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif) para determinar las razones de la muerte de la adolescente.

¿Qué establecen las tres causales?

Son tres las razones que hasta el momento no han pasado en el proyecto del nuevo Código Penal. Y se refieren a aquellos casos en que el embarazo represente:

Riesgo para la vida de la mujer. Sea fruto de una violación o incesto. Existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.

Fachada del Congreso Nacional.

El Código, que tiene 20 años conociéndose en el Congreso Nacional, fue aprobado en segunda lectura en el Senado de la República el pasado martes 14 de febrero. Ahora pasará a una nueva legislatura en en la Cámara de Diputados.