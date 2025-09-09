Muerte inesperada de Na Dong-hyun: el popular influencer coreano 

El youtuber e influencer coreano Na Dong Hyun, conocido por el nombre de su canal The Great Library (o Daedoseogwan/Daedo) y su aparición en el programa de Netflix The Influencer, falleció a la edad de 46 años.

Dong-hyun fue encontrado muerto en su domicilio en el este de Seúl el sábado 6 de septiembre, según varios medios locales. El Korea Herald informó que un amigo afirmó que Dong-hyun no se había presentado a una reunión y no estaba disponible.

Puede leer: MTV VMAs 2025: lo más espectacular de la premiación

Las autoridades acudieron al domicilio de Dong-hyun, en el distrito de Gwangjin, alrededor de las 8:40 a. m., hora local, donde fue encontrado muerto. Según informes, no se encontraron notas de suicidio ni señales de violencia en el lugar.

El Korea Times informó que se cree que Dong-hyun falleció por causas naturales y que se solicitó una autopsia para confirmar la causa de su muerte. Las autoridades están investigando si padecía alguna enfermedad preexistente, informó The Chosun Ilbo.

Su muerte se produjo días después de transmitirse en vivo jugando un videojuego durante casi cinco horas y 30 minutos. Mientras jugaba, Dong-hyun supuestamente comentó en la transmisión que recientemente había asistido a la Semana de la Moda de Seúl.

«No dormí mucho. Creo que dormí unas tres horas», dijo, según The Chosun Ilbo, señalando que había «muchísima gente» en el evento.

Según informes, el youtuber estuvo casado con la creadora de contenido Lee Chae-won. La expareja estuvo casada durante ocho años antes de divorciarse en 2023, según el Korea Times.

Según informes, Chae-won y la hermana menor de Dong-hyun fueron los principales dolientes del funeral, que se celebró en la Sala Funeraria del Centro Médico Universitario Konkuk.