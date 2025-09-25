Muertes cardíacas: Piden que se reduzcan más los factores de riesgo

Expertos y organizaciones internacionales hicieron un llamado a la acción para evitar los millones de muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares (ECV) registradas en el mundo y asegurar que todos accedan a prevención, diagnóstico y tratamiento oportunos.

El llamado se hizo en el contexto del Día Mundial del Corazón, organizado cada 29 de septiembre por la Federación Mundial del Corazón.

El lema de este año es “Cada latido cuenta. No te pierdas nada”, que celebra el 25 aniversario de la campaña global y busca enfatizar la importancia de cuidar el corazón para vivir plenamente. Las enfermedades cardiovasculares —como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular— siguen siendo la principal causa de fallecimiento a nivel global, con 19,8 millones de muertes cada año y un tercio sucede en personas menores de 70 años.

En la región de las Américas, que incluye a América Latina y el Caribe, el Estudio de Carga Global de Enfermedades (GBD) estimó que en 2021, 4.4 millones de personas se vieron afectadas por alguna enfermedad cardiovascular y que, a causa de ellas, más de dos millones de personas murieron.

El aumento de estas cifras durante los últimos años, obedece en gran medida al crecimiento y envejecimiento de la población de América Latina. También al incremento de factores de riesgo cardio-metabólicos, como son la presión arterial alta, colesterol elevado, la diabetes mellitus, obesidad y uso de tabaco, indicadores presentes en más del 50 % de los casos.