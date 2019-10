Muestra su optimismo por avance de Perú

El escritor Mario Vargas Llosa se mostró optimista sobre la situación que afronta Perú y afirmó, en alusión a una célebre pregunta que hizo hace cincuenta años, que su país natal “se está desjodiendo” con los cambios políticos y el combate a la corrupción que se llevan adelante.

“Yo creo que se está desjodiendo el Perú. Soy bastante optimista por una cosa- la historia del Perú es un poco la historia de América Latina”, señaló Vargas Llosa en declaraciones publicadas este domingo por el diario limeño El Comercio.

El premio Nobel de Literatura de 2010 aludió de esa manera a la célebre pregunta que incluyó al inicio de su novela “Conversación en La Catedral” (1969), en la que el personaje Santiago Zavala piensa- “¿En qué momento se había jodido el Perú?”.

Al explicar su nueva posición sobre esa interrogante, que a lo largo de las décadas motivó debates y hasta libros, Vargas Llosa sostuvo que su país natal “tenía una oligarquía muy cerrada, muy ignorante, que lo que querían era militares en el poder porque se sentían seguros, y una extrema izquierda absolutamente sectaria, muy fanática, que no salía del cartabón revolucionario”. “La democracia estaba representada por sectores muy minoritarios, que no se movilizaban políticamente. Yo creo que eso ha cambiado muchísimo en el Perú”, agregó. El escritor opinó que en su país “hay una izquierda que entiende que ya no es posible buscar el paraíso comunista”.