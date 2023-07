Mujer amenazada de muerte por su esposo pide ayuda a Miriam Germán

La señora Claribel Rosario de Pinales denunció hoy que teme por su vida, debido a que su esposo, Luis Emilio Pinales, la ha agredido física y mentalmente y la amenaza de muerte constantemente por más de 25 años, por lo que pide ayuda a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.

A través de un video, Rosario Pinales, explicó que, aunque el señor Luis Emilio Pinales en la actualidad le fue ratificado un mes de cárcel como medida de coerción, continúa recibiendo amenazas de muertes.

“Pido ayuda también para que me permitan sacar mis pertenencias de mi casa, ya que fui sacada abusivamente y diciéndome que no podía entrar, y a mi hijo, también lo sacaron, solo porque le dijo a su papá, que, si me pasaba algo, se la tenia que ver con él”, explicó.

Agradeció al Ministerio de la Mujer, el cual le ha ayudado y la ha enviado a Casas de Acogidas, pero aun así ella corre peligro de muerte.

Detalló que ha tenido que hacer este video y enviarlo a los medios de comunicación porque en reiteradas ocasiones ha sido amenazada de muerte por él y por otras personas.

“Estoy pasando las noches en hoteles porque tengo mucho miedo, ese hombre me dice que, si no me mata él, lo harán otras manos”, indicó.

“Incluso me ha tirado una guagua encima, y aunque hay testigos, no pueden hablar por temor a él, tienen miedo, tengo un negocio y es tenido que cerrar porque nadie quiere trabajar conmigo, por miedo, el señor Bartolo Solimán no quiere trabajar conmigo por amenazas en varias ocasiones”, sostuvo.

La señora Claribel Rosario dijo que va a luchar por su vida, por sus tres hijos que procreó con él, indicó “el está acostumbrado a hacer esto, le gustan las menores, ya lo hizo con otras mujeres que ha tenido, que las despojas de todos y la deja en las calles, es por eso que hago esta denuncia y pido ayuda por mi vida y por mis hijos, a la procuradora general Miriam Germán Brito”.