Con lágrimas en los ojos y visiblemente nerviosa, Crystabell Finke acudió al periódico Hoy para denunciar que está siendo amenazada por miembros de su propia familia a raíz de un conflicto por la partición de una herencia que dejó su padre.

La disputa legal se remonta al año 2022, cuando, según explicó, la situación comenzó a tornarse tensa y peligrosa.

Finke narró que, en un principio, las partes acordaron dividir los bienes en partes iguales, ya que su padre no dejó testamento. Sin embargo, el acuerdo no prosperó. “Las cosas se siguieron complicando por temas de negocio y propuestas un poco indecorosas. Yo tuve que llegar a los tribunales”, relató.

Desde entonces, asegura haber sido excluida de decisiones importantes y denuncia que no ha recibido documentos clave depositados por la contraparte ante el tribunal. Señala además que se ha sentido desprotegida por el sistema judicial. “La justicia no me oye, no me escucha, no me protege. Lo único que me queda es hacerlo de conocimiento público a la prensa, que es el cuarto poder del Estado”, expresó.

Acusa a familiares de amenazas y agresiones

Finke afirmó que ha sido víctima de dos situaciones de violencia directamente vinculadas al conflicto legal. La primera, dijo, fue protagonizada por su hermano, quien supuestamente la amenazó dentro de su propio negocio. “Tuve que ir al Ministerio de la Mujer y poner una orden de alejamiento porque mi hermano entró a mi local y me amenazó. Pero la que terminó con la orden de alejamiento fui yo”, lamentó. Según cuenta, su hermano le dijo: “Tú no sabes quién yo soy, te vas a arrepentir”, lo que la dejó “pasmada”.

El segundo episodio ocurrió el pasado 5 de junio, cuando un primo de la parte contraria se presentó de manera agresiva en su vivienda. Aunque ella no se encontraba en el momento, su hijo presenció el incidente. El hombre, según la denuncia, tocó la puerta violentamente y lanzó amenazas: “Si ella era loca, él era más loco que ella, y que se iba a arrepentir”, habría dicho.

