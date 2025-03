Una mujer de 63 años fue víctima de una estafa sentimental tras un impostor se hizo pasar por el cantante Enrique Iglesias.

Se trata de Guadalupe Cepeda, de Estados Unidos, quien se unió a un club de fans del intérprete de «Bailando».

Poco después, recibió un mensaje privado de alguien que aseguraba ser el famoso cantante.

“Enrique si me estás viendo, lo que siento es sincero. Mi matrimonio se está yendo porque estoy enamorada de ti”, expresó, a Primer Impacto (Univision).

“Quisiera saber si eres tú para arreglar esto; si me estás diciendo que me vaya contigo y todo eso, que te vas a casar conmigo, di. Si no, también dime la verdad si no, para quedarme ya en paz con mi matrimonio”, añadió.

La mujer sostuvo dos años de una relación virtual con el estafador, al punto de desarrollar sentimientos profundos y poner en riesgo su matrimonio.

Promesas incumplidas

El estafador le prometió comprarle una casa y hasta le mostró una imagen el anillo de compromiso que iba a darle.

“[Me dijo] es que yo te amo y siempre voy a estar contigo. Si tu marido no te quiere aquí estoy yo. Te quiero y para toda la vida”, aseguró.

Su esposo, Martín Pérez, se enteró de lo que estaba sucediendo cuando llegó de su trabajo y vio a su cónyuge con maletas a punto de huir con el artista.

“[Guadalupe me dijo] que estaba enamorada y que se iba a ir con Enrique. La admiro y sí está ilusionada”, reveló Pérez a la misma emisión. “Le dije ‘si es el verdadero Enrique adelante’”, publicó People en Español.

¿Enrique Iglesias pidiendo dinero?

Guadalupe reveló el supuesto Enrique le pidió tarjetas de regalo y ella mandó más de 3,000 dólares. También, le pidió fotos desnuda; las cuales, ella se negó a enviar.

“Dice que le duele mucho la cabeza por estar mucho metido en la computadora y que ocupa arreglarla. Le digo ‘no tengo dinero, no trabajo. ¿Cómo te voy a estar mandando? Hago lo posible por mandarte una, de vez en cuando, pero no puedo, no trabajo’”, expresó Cepeda. “Me dice la persona ‘le tienes que hacer como puedas. Pídele a tu marido o agárrale a tu marido”.

A pesar de haber sido informada sobre el fraude, Guadalupe Cepeda aún alberga dudas y desea ver a Enrique Iglesias en persona para confirmar la verdad.

“A todas las mujeres les aconsejo que no crean fácilmente, porque hay gente mala que juega con los sentimientos”, concluyó.