Mujer fue ultimada a tiros en San Francisco de Macorís

  Hoy
Mujer fue ultimada a tiros en San Francisco de Macorís

Fuente externa

Una mujer fue ultimada a tiros la madrugada de este viernes en el sector San Pedro de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

La víctima fue identificada como Esmerlyn Agramonte, de 30 años de edad.

Según el presidente de la junta de vecinos del sector, Jimmy Grullón, dijo que se enteró de la noticia luego de lo sucedido.

«Me levanté con la sorpresa», exclamó.

Hasta el momento no se ha ofrecido más detalles sobre el hecho ni del móvil que llevó a la trágica perdida de la fémina.

“La venezolana”, como se hacia llamar a la hoy occisa dejó dos niños en la orfandad.

Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

