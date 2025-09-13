Mujer habría provocado muerte a otra en Capotillo

Mujer habría provocado muerte a otra en Capotillo

La Policía Nacional informó el arresto de Ana Mercedes Ramírez Arias (a) “La Bola”, de 40 años, acusada de ocasionar la muerte de otra ciudadana durante un incidente ocurrido en el sector Capotillo, del Distrito Nacional.

Ramírez Arias (a) “La Bola” fue capturada mediante un operativo realizado por agentes policiales poco después del hecho, ocurrido en el mismo sector.

Al momento de su arresto, se le ocupó un cuchillo de aproximadamente cinco pulgadas, identificado como el arma homicida. Asimismo, la Policía Científica colectó en la escena otro cuchillo de mayor tamaño como parte de las evidencias.

La víctima fue identificada como Ana María Alberto Pérez, de 43 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, a consecuencia de heridas corto penetrantes, según certificó el médico legista.

De acuerdo con el informe preliminar, el suceso se originó tras una acalorada discusión entre ambas mujeres, que posteriormente derivó en la agresión con arma blanca por parte de la detenida.

La apresada fue puesta a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades competentes continúan las investigaciones para esclarecer en su totalidad las circunstancias que rodean el caso.

Digo