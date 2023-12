Luisa Rodríguez, herida de bala la noche del lunes 25 de diciembre en la comunidad de Madeja, San Francisco de Macorís, narró cómo su pareja sentimental cometió el hecho y luego se quitó la vida.

La mujer dijo que Jonathan Tavárez Payano, con quien a penas llevaba tres meses de relación, constantemente le hacía escenas de celos, y que ese día se presentó a su vivienda alegando que había otro hombre en el lugar.

«Cuando yo le abrí él entró buscando hombres, dizque que yo lo tenía ahí. Él me estaba llamando pero yo no le tomaba la llamada, porque estaba durmiendo», dijo antes las cámaras de Telenoticias.

«Me disparó la primera vez y yo me tranqué en la habitación. La segunda vez, cuando él me iba a disparar yo me caí, y en ese momento me pegó el tiro», agregó Rodríguez.

Añade que su verdugo, quien era agente de seguridad privada, pensó que la había matada, por lo que posteriormente se suicidó.

«Estamos consternados con esta situación… Pidiéndole que busquen de Dios y que a sus hijos los instruyan en el camino del señor», manifestó una familiar de Tavárez Payano.

Se recuerda que Luisa Rodríguez recibe atención médica en el Hospital San Vicente de Paul.

