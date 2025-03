Bellas, talentosas y con un estilo fresco y picante, Mey Feliz, Mara Tavárez y Giselle Jorge se han consolidado como figuras influyentes en la radio.

No importa la hora, cuando se trata de algo relacionado con la música, el arte y el espectáculo se les debe preguntar a las que más saben.

Hoy estas tres féminas nos abren su corazón y nos muestran su lado más íntimo dentro y fuera de los medios.

Voces femeninas que marcan tendencia

Mey Feliz, mejor conocida como «Fogón», descubrió desde joven su pasión por los medios.

Actualmente, se desempeña como panelista en «Jessica en Punto» y, aunque prefiere definirse como farandulera más que comunicadora, su opinión es siempre escuchada y respetada.

Mara Tavárez brilla en «Fogaraté Radio», donde ofrece una mirada crítica y entretenida sobre el mundo del espectáculo.

Su participación en la radio la ha convertido en una voz influyente dentro de la industria.

Por su parte, Giselle Jorge, locutora oficial de Power 103.7 FM, ha conquistado a miles de oyentes con su estilo jovial y espontáneo en el programa «Farándula Pikante».

Su capacidad de conectar con el público la ha posicionado como una de las figuras más queridas de la radio, además de sus consejos y tips de relaciones de pareja.

Maternidad y carrera: El equilibrio perfecto

Compaginar la maternidad con una carrera en los medios de comunicación no es tarea fácil, pero estas tres profesionales han encontrado la manera de hacerlo con amor y disciplina.

«Los niños son mi prioridad. No hay trabajo que esté por encima de ellos. Siempre fabrico el tiempo para estar presente», aseguró Fogón.

«Siempre juego con ellos, le reviso la tarea y cocino… Siento que el trabajo y mi tiempo con los niños no me choca, y eso es porque no permito que me choque el tiempo» añadió.

Mara Tavárez comparte la misma filosofía y afirma que «las mujeres somos polifacéticas y tenemos la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo».

«Cada cosa tiene su tiempo y la dedicación que se le necesita, trabajar es unas horas pero mi familia tiene toda mi atención y es mi motor para yo salir adelante», mencionó.

«Trabajar es divertido cuando sabes que te están esperando en casa», puntualizó.

Por su parte, Giselle Jorge destaca la importancia de la organización y la tecnología para mantenerse conectada con sus hijos.

«Mi tiempo con mis hijos no es negociable, así que cuando estoy con ellos únicamente estoy con ellos, gracias a la tecnología hago videollamadas, estar pendiente de ellos», mencionó.

La mujer y su evolución en los medios

Mara Tavarez

El papel de la mujer en la comunicación ha cambiado con el paso del tiempo de una manera positiva y creciente.

Para Mara Tavárez, las mujeres han logrado mayor reconocimiento, rompiendo los antiguos estereotipos.

Sin embargo, Fogón opina que, aunque ahora es más fácil entrar a los medios, se ha perdido cierto nivel de exigencia y filtro.

«La comunicación ha involucionado porque cuando tú te vas a los tiempos de antes lo difícil que era entrar a los medios de comunicación cuando estaba Jatna Tavarez, Mariasela, Miralba Ruiz y Zoila Luna«, dijo.

«Antes no era tan fácil entrar a los medios de comunicación, pero ahora cualquier mujer que sea bella, bonita y que esté operada puede entrar», destacó.

En cambio, Giselle Jorge destacó que las mujeres han ganado espacios no sólo en la radio, sino también en el deporte, la política y otros campos.

«Antes era difícil ver una mujer dando una opinión o abrirse, pero hoy día las féminas ocupan posiciones y creciendo no tanto en la radio sino en el deporte, política y otros campos», puntualizó.

¿Existe desigualdad de género en los medios?

Giselle Jorge

Mientras algunos creen que la desigualdad sigue presente, otros consideran que las oportunidades dependen de la preparación y el esfuerzo individual.

La exintegrante de «El Show de Luinny» planteó que si hay desigualdad entre los hombres y mujeres dentro de los medios.

«Actualmente, hay una caterba de mujeres con o sin preparación y no hay esa misma cantidad de hombres. La mujer está predominando en los medios», sostuvo.

«Las oportunidades son para las personas que están preparadas para cuando llegan, simplemente hay que estar de pie, firme y con conocimiento necesario para esa oportunidad que se te presenta», enfatizó Mara.

Para Giselle, la clave está en la actitud.

«Yo soy de las personas que dice que hacerse la víctima no va conmigo, te puedo contar mil historias e inspirar a un millón de mujeres, pero lo hago con mi trabajo, mi preparación y en dar lo mejor de mí cada día», añadió.

La clave del éxito en la radio

Mey y Mara Tavarez

Perdurar en los medios no es fácil, pero estas mujeres han demostrado que con esfuerzo y disciplina es posible.

«Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. La disciplina es más importante que el talento, cuando tienes talento, pero no eres disciplinada eso no te asegura nada», afirmó Fogón.

Mara añade que «el éxito comienza confiando en uno mismo y sin rendirse».

Estas tres «superwoman» de la radio son un ejemplo de pasión, dedicación y empoderamiento.

Sus voces no solo entretienen, sino que también inspiran a otras mujeres a seguir sus sueños y no rendirse.

