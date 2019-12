Mujer que murió tras realizarse cirugía en Dermo Stetic Laser Clinic tenía 25 perforaciones abdominales

Joselyn Agramonte, la mujer de 44 años que falleció luego de realizarse una cirugía plástica en la clínica Dermo Stetic Laser Clinic tenía 25 perforaciones abdominales según la autopsia, informó hoy el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.

“La autopsia realizada reveló 25 perforaciones abdominales, si eso no es de un aprendiz, yo quiero que me digan cómo es qué un cirujano con expertiz puede incurrir repetitivamente en semejante barbaridad”, indicó el ministro.

Sánchez Cárdenas ofreció esas declaraciones durante la presentación de un taller sobre prevención, detección y respuesta de productos falsificados en un hotel de Santo Domingo.

En tanto, El Ministerio de Salud emitió ayer una orden de cierre total, de manera temporal, del centro de salud Dermo Stetic Laser Clinic ubicado en la calle 13 esquina Armando Oscar Pacheco, número 11 Urbanización Fernández en Santo Domingo.

El cierre se dispuso por violaciones a procedimientos establecidos en el área de cirugía e inobservancia al reglamento que regula el ejercicio de la cirugía plástica, estética y reconstructiva en el país.

La disposición se realizó mediante la resolución 030-2019 donde señala el incumplimiento de la Ley General de Salud 42-01 y el Reglamento 138-03 de Habilitación de los establecimientos y servicios de salud.

El personal del Ministerio de Salud, además de verificar que en el centro se violaba la ley también incumplía con el reglamento técnico para la habilitación de servicios clínicos y quirúrgicos 000001—17, la resolución 15 que regula el ejercicio de los médicos, cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos en el país, así como la resolución 000009-19 lo cual pone en peligro la salud y vida de las personas ocupantes y pacientes.

A través de un boletín de prensa el organismo regulador de Salud detalló que en la inspección encontraron recursos humanos de Salud trabajando de manera irregular y no autorizados por el Ministerio, tecnología no adecuada de acuerdo a los servicios ofertados, sala de cirugías con dimensiones no habilitadas correctamente para realizar procedimientos y falta de soportes en equipos biotecnológicos. También la falta de equipos de emergencias y esfigmomanómetro