Mujer que se envenenó junto a sus hijos era buena madre, según vecinos

Foto: Eliezer Tapia

Como una buena madre, vecinos describen a la mujer que envenenó a sus hijos y luego se quitó la vida este domingo en sector Ensanche Isabelita, municipio Santo Domingo Este.

«Con sus niños yo siempre la veía excelente… Una excelente madre, a lo que se veía», Deslizare Jiménez.

La mujer fue identificada como Pennsylvania Mercedes Jiménez Valdez, quien, de acuerdo con el informe preliminar, habría cometido el hecho con una sustancia tóxica mezclada con jugo la noche de este domingo.

«Eran tres niños que no eran culpables de nada. No se sabe qué veneno fue, pero la Policía dirá qué pasó», manifestó Jonny Cabrera García, tío de los infantes.

Las autoridades confirmaron que los menores, dos varones y una niña de 11, 9 y 7 años, fallecieron en el hecho. Sus nombres se mantienen bajo reserva para proteger la integridad de la familia.

«Él (Padre de los niños) está vivo porque no tomó del jugo qué ella dejó y porque no se le acercó», narró José Omar Cabrera García, hermano del padre de los menores fallecidos.

De igual manera, la Policía Nacional informó que en la escena fue hallada una nota manuscrita atribuida a la madre, la cual está bajo custodia del Ministerio Público para determinar su autenticidad y contenido.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde se les practicarán las autopsias correspondientes. Mientras tanto, a la sustancia encontrada en el lugar se le realizarán pruebas toxicológicas para confirmar su composición.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias que llevaron a este hecho, que ha causado gran conmoción en la comunidad.

'Eran tres niños que no tenían culpa de nada': tragedia familiar sacude el Ensanche Isabelita
