Mujer queda con muerte cerebral tras golpiza que habría recibido por su pareja en Santiago

Julissa Altagracia Gómez, de 51 años, fue diagnosticada con muerte cerebral tras recibir una presunta golpiza por parte de su pareja sentimental, en un hecho ocurrido en Santiago, según denuncian sus familiares.

La mujer mantenía una relación con un hombre identificado solo como La R, la cual, de acuerdo a su hijo Gilberto Gómez, estuvo marcada por conflictos. Aunque no vivían juntos, él solía visitarla cada fin de semana. “Ellos peleaban mucho. Mami, siempre… los problemas que habían entre ellos se los guardaba. Yo le decía que no tuviera temor a decírnoslo”, expresó.

Fue su nuera, Joselyn Contreras, quien la encontró herida en el suelo. Relató que en ese momento Julissa aún estaba consciente: “Le estoy preguntando: ‘Jula, Jula, ¿qué usted tiene?’ y ella simplemente me dijo: ‘me duele mucho la cabeza’”. Al preguntarle si se cayó, respondió que no: “En el mismo instante que ella me dijo: ‘me dieron’, yo agarro y llamo al 911”.

Gilberto aseguró que antes de entrar en coma, su madre le dijo con claridad: “La R le dio”.

También puede leer: Video: así llegó Antonio Espaillat a la cárcel, en el Palacio de Justicia

El sobrino de la víctima, Erasno Ventura, explicó que en un video de vigilancia no se ve la agresión, pero sí se escuchan los gritos y el sonido de los golpes. “Se escucha en el video como que golpea y ella suena gritando. Entonces él sale, se monta en un motor y se va”.

Ventura agregó que La R se entregó posteriormente y confesó a las autoridades que mantenía una relación con Julissa.

Piden justicia

Los familiares piden una investigación a fondo. Joselyn Contreras sostuvo: “Nosotros queremos que se haga justicia, que se investigue el caso y a él (la pareja). Estamos conscientes de que, con la única persona que él tenía una relación era con ella”.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodiochoyrd