Mujeres en USA viven más que los hombres; figuran 2,398,009 de RD

  • Ramón Mercedes
Mujeres en USA viven más que los hombres; figuran 2,398,009 de RD

Nueva York. Las mujeres en Estados Unidos viven más que los hombres, según una reciente investigación de la clínica de salud hormonal Feel30, basada en los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una agencia federal norteamericana bajo la dirección del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

En territorio estadounidense residen, hasta el pasado 16 de septiembre, la cantidad de 347 millones 659.963 personas, el 4,22% de la población mundial, según estadisticas de Worldometer con los datos más recientes de las Naciones Unidas.

En EE. UU. residen 2,398,009 dominicanos, entre ellos 1,266,149 mujeres (52.8%) y 1,131,860 hombres (47.2%), según el último censo del Instituto de Dominicanos(as) en el Exterior (Index).

Lee más: Valora integridad laboral de las mujeres hispanas en EUA

La esperanza  de vida varía significativamente entre estados, con una brecha de casi 9 años entre el lugar con mayor longevidad y el que presenta las cifras más bajas. 

Las estimaciones para 2025 sitúan la población femenina en USA en 172.965.114 (49,75%) y la masculina en 174.684.809 (50,25%), según datos de populationtoday.com.

Los estados de NY y NJ, con más de un millón 100 mil quisqueyanos, ocupan el cuarto lugar, con un promedio de 79 años. La cantidad de  81.6 años para mujeres y 76.3 para los hombres.

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

Publicaciones Relacionadas

Mujeres en USA viven más que los hombres; figuran 2,398,009 de RD
Mujeres en USA viven más que los hombres; figuran 2,398,009 de RD
18 septiembre, 2025
‘Rompiendo el algoritmo’: una respuesta a la violencia digital que enfrentan mujeres en medios dominicanos
‘Rompiendo el algoritmo’: una respuesta a la violencia digital que enfrentan mujeres en medios dominicanos
14 septiembre, 2025
La semana laboral de 4 días: ¿más carga sobre las mujeres?
La semana laboral de 4 días: ¿más carga sobre las mujeres?
14 septiembre, 2025
Cómo los recortes del gobierno USA afectarán los neoyorquinos en sector salud y SNAP
Cómo los recortes del gobierno USA afectarán los neoyorquinos en sector salud y SNAP
12 septiembre, 2025
Se registran aumento de abusos sexuales contra mujeres en NYC
Se registran aumento de abusos sexuales contra mujeres en NYC
5 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Dejen funcionar los semáforos, por favor

Dejen funcionar los semáforos, por favor

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

¿Por qué tanto odio e insania?

¿Por qué tanto odio e insania?

Un cabo suelto

Un cabo suelto

La Voz del Paciente RD: Sobre la legalidad del uso de fondos del IDOPPRIL

La Voz del Paciente RD: Sobre la legalidad del uso de fondos del IDOPPRIL

Funcionarios, escuchen al presidente 2.0

Funcionarios, escuchen al presidente 2.0

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo