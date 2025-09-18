Nueva York. Las mujeres en Estados Unidos viven más que los hombres, según una reciente investigación de la clínica de salud hormonal Feel30, basada en los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una agencia federal norteamericana bajo la dirección del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

En territorio estadounidense residen, hasta el pasado 16 de septiembre, la cantidad de 347 millones 659.963 personas, el 4,22% de la población mundial, según estadisticas de Worldometer con los datos más recientes de las Naciones Unidas.

En EE. UU. residen 2,398,009 dominicanos, entre ellos 1,266,149 mujeres (52.8%) y 1,131,860 hombres (47.2%), según el último censo del Instituto de Dominicanos(as) en el Exterior (Index).

La esperanza de vida varía significativamente entre estados, con una brecha de casi 9 años entre el lugar con mayor longevidad y el que presenta las cifras más bajas.

Las estimaciones para 2025 sitúan la población femenina en USA en 172.965.114 (49,75%) y la masculina en 174.684.809 (50,25%), según datos de populationtoday.com.

Los estados de NY y NJ, con más de un millón 100 mil quisqueyanos, ocupan el cuarto lugar, con un promedio de 79 años. La cantidad de 81.6 años para mujeres y 76.3 para los hombres.