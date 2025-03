Mujeres imparables: historias de superación y esperanza

Durante parte del siglo XIX, el papel de la mujer se limitaba única y exclusivamente al cuidado de los hijos. Algo impensable incluso para ellas era incursionar en áreas clave como la política y la educación. En muchas ocasiones y lugares, su participación era exclusiva como acompañantes en actividades sociales de sus maridos cuando se requería, sin derecho a opinar ni participar en discusiones o tertulias masculinas. Por ende, en el ámbito público y profesional, su participación era casi inexistente. Sin embargo, a partir del siglo XIX, se marcaría un antes y un después.



Un poco de historia

Fue en el siglo XIX y principios del XX cuando las mujeres comenzaron a organizarse y a exigir sus derechos. Dentro de los derechos demandados estaban el derecho al voto, a mejores condiciones laborales y el acceso a la educación; estas fueron algunas de las primeras demandas.



Este cambio social fue impulsado por figuras como Clara Zetkin, quien en 1911 convocó la primera conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. En este contexto, el 8 de marzo comenzó como un día de lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras y su inclusión en la vida política y social.



Las mujeres han logrado avances significativos en diversas áreas. Estos logros, alcanzados con esfuerzo y dedicación, son testimonio de una lucha constante por la igualdad de derechos y oportunidades.



A raíz de esta fecha tan importante, es bueno reconocer el trabajo que realizan diversas mujeres en República Dominicana, desde las amas de casa, las que trabajan en servicios hasta las que laboran en empresas públicas y privadas, que con su granito de arena aportan a la sociedad y brindan un servicio de valor.



Mujeres que cada día se levantan a dar lo mejor de sí, ya sea en una empresa o en su propio negocio. Casos como los de estas cuatro mujeres, con un mensaje de superación y amor, levantan su voz para motivar a todas las féminas a dar lo mejor y seguir trabajando por la equidad y los derechos que nos asisten.

Carolina Montero: Como mujer, para mí es importante aprender, adquirir nuevos conocimientos y estar a la altura de cada situación en el ámbito profesional que se me presente. Desde muy joven he trabajado, exactamente desde la edad de 15 años, y este camino no ha parado. En la actualidad, laboro en una institución del Estado en una Dirección de Comunicación y, junto con eso, llevo un emprendimiento en el que asesoró a varias empresas en materia de redes sociales, fungiendo como Community Manager. Asimismo, escribo artículos para un medio impreso de circulación nacional.

Carolina Montero

En el área personal, soy madre de dos bellos hijos: Camila y Jhoel. Particularmente en este Día Internacional de la Mujer, llamó a todas las féminas a seguir alzando su voz, a prepararse constantemente en lo que les gusta y a entender que este camino, a pesar de los desafíos, siempre con fe en Dios, empeño, disciplina y determinación, podemos lograr nuestros sueños. Estudié Comunicación Social y Relaciones Públicas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en ese mismo recinto curso actualmente la maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas. Desde pequeña escuché por mis padres, Rolando y Santa, la frase “El que nada sabe, nada vale”; he sabido que la preparación es muy importante.

Karina Castellanos: En el Día de la Mujer, más allá de roles y etiquetas, me gustaría hablar de liderazgo sin género. Porque liderar no es una cuestión de ser hombre o mujer, sino de visión, carácter y capacidad. La equidad real no es solo abrir espacios para las mujeres, sino reconocer que el liderazgo no tiene género ni barreras, y de abrir oportunidades en base a capacidades y méritos.

Karina Castellanos

Inicié mi trayectoria en Perú como CFO y luego asumí el reto de liderar como CEO en República Dominicana, en la empresa más grande del país, especializada en brindar seguridad privada y la tercerización de servicios auxiliares como limpieza y jardinería, entre otros. El camino ha sido largo, pero ha sido un reflejo del esfuerzo en conjunto, la visión estratégica y la capacidad de adaptación a un entorno dinámico. Sobre todo, se ha demostrado la importancia de liderar en base a la meritocracia, actitudes y capacidades.



Actualmente estoy al frente de un número considerable de colaboradores que dan respuesta a diferentes necesidades. En servicios, el porcentaje de mujeres es mayor: 816 mujeres frente a 599 hombres. Las mujeres son mejores comunicadoras y tienen una gran capacidad para escuchar y comprender a las personas. Esto es valioso en el sector de servicios y en seguridad, donde la interacción con el público es constante. Las mujeres saben cómo comunicar una situación o resolver conflictos con calma, y esto puede ser un factor decisivo para prevenir problemas mayores. Además, en muchos entornos de seguridad, especialmente cuando se trata de trabajo en equipo, las habilidades de colaboración son esenciales. Concluyó Karina Castellanos, gerente Grupo Eulen, R.D.



Francisca Gerónimo: “Aprende de todo que no sabes de qué vas a vivir”. Esta frase la citaba mi madre frecuentemente mientras me criaba. Actualmente soy Licenciada en Publicidad y en Diseño Gráfico, funciones que desempeño en el sector público. En lo familiar, soy madre de 4 hijos, uno de ellos en el cielo. Administradora de 2 emprendimientos: Lo Po´3, en el que elaboró postres artesanales, y Kicactus, en el que cultivó y vendo cactus y suculentas. Al parecer, el consejo de mi madre lo he asumido a cabalidad, pues estoy intentándolo TODO. La mujer moderna presenta esa capacidad de desdoblarse y superarse a sí misma para brindar lo mejor a su familia, con la cabeza en alto y el corazón en la mano. Todas tenemos talentos que Dios nos ha concedido; invito a todas las mujeres a mirar hacia dentro para descubrir todo lo que pueden lograr.

Francisca Geronimo

Enqi Cao: Soy de origen chino, criada en España. El 2022 me brindó la oportunidad de venir a trabajar a República Dominicana, en esta tierra en la que hay de todo, incluyendo muchas oportunidades para la mujer. En la actualidad soy Directora de Relaciones Públicas de Huawei. Aquí conocí al que hoy es mi marido, con el que me casé en 2024; una historia muy bonita llena de aprendizaje y mucho amor. Creo que la tecnología transforma vidas, y somos nosotras, las mujeres, quienes lo hacemos posible. Somos líderes que inspiran a nuevas generaciones a enfrentar desafíos con valentía. Con cada paso que damos, cambiamos el futuro. A todas las mujeres que empoderan con su conocimiento y usan la tecnología para crear un mundo mejor, ¡sigan adelante! «El futuro está en sus manos».

ENGI CAO

A través de algunos proyectos de relaciones públicas, promovemos activamente la participación de las mujeres en la tecnología, un campo históricamente dominado por hombres. Al resaltar las historias de mujeres líderes y tecnólogas dentro de la empresa en la que laboro, no solo se visibiliza su impacto, sino que también se motiva a más mujeres a explorar y unirse a los campos de STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), abriendo nuevas oportunidades y rompiendo barreras. Estoy muy agradecida por lo que me ha dado la República Dominicana. Concluyó Enqi Cao, Directora de Relaciones Públicas de Huawei.

Este Día Internacional de la Mujer te invito a mirar en retrospectiva el camino que ya has recorrido y a ver con esperanza el sendero que te queda por delante. Como mujer, hay mucho trabajo por hacer y mucho más por recorrer para lograr el país que queremos y esperamos.

Aunque muchos exponen que la cuota femenina en algunos entornos no es equitativa, lo cierto es que estamos creciendo y las que están, en su mayoría, lo están haciendo bien. Es verdad que faltan políticas públicas que fortalezcan la justicia, la equidad y la inclusión, pero como todo en la vida requiere tiempo, disposición y voluntad. Mientras tanto seguimos avanzando.