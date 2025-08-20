Mujeres solo en 36 % de escaños parlamentarios



Las mujeres apenas ocupan el 36 % de los escaños parlamentarios en toda la región, y solo hay 26 países con mujeres como jefas de Estado o de Gobierno en el mundo, indicó Krimilda Acosta San Miguel, diputada del Parlamento Centroamericano por el Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC).

Durante su intervención en el XXII Encuentro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos señaló que una de las metas es que las mujeres ocupen el 60 % o 70 % de los cargos, pero esto debe basarse en la meritocracia, en el trabajo y el compromiso, no en simples cuotas o asignaciones.

Expresó como las mujeres demuestran liderazgo político al trabajar por encima de las divisiones partidarias en grupos parlamentarios, incluso en los escenarios políticos más agresivos y al defender temas de igualdad de género como la eliminación de la violencia de género, licencias parentales y cuidado infantil, pensiones, leyes de igualdad de género y reformas electorales.

En ese tenor, la exvicepresidenta de la República Dominicana y diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Margarita Cedeño, dijo que durante años las mujeres del mundo han demostrado la voluntad y el deseo de pertenecer a las instituciones de toma de decisión y, a pesar de que se ha avanzado con paso lento, se espera que en los próximos años su integración sea mucho mayor.

Puedes leer: CODESSD presenta nueva directiva a Yeni Berenice y discute agenda nacional

Aprovechó el encuentro para hacer un llamado a reflexionar sobre el impacto de la migración en la niñez y la familia al recordar que no se puede hablar de justicia social ni de desarrollo sin garantizar la integridad y el bienestar de las familias que sostienen la identidad y esperanza.

El espacio reunió mujeres lideres de la política nacionales e internacionales el cual expusieron diversas propuestas los cuales serán presentadas en el Encuentro Regional de Mujeres de Partidos Políticos del Parlacen, programado para el día 28 de agosto y realizarse en la ciudad capital de Guatemala.