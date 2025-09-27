Multitudinaria manifestación en Berlín en apoyo a Gaza: entre 60.000 y 100.000 asistentes

Entre 60.000 y 100.000 personas participaron este sábado en diversas protestas contra el genocidio en Gaza convocadas en Berlín por varias organizaciones de la sociedad civil, en una de las mayores movilizaciones que han tenido lugar en Alemania desde que empezó la ofensiva israelí sobre el enclave.



Según cifras de la policía, hasta 60.000 personas tomaron parte en la marcha principal.

Una portavoz policial, Anja Dierschke, afirmó a EFE que dicha manifestación se desarrolló de forma «absolutamente pacífica», aunque otra protesta secundaria por Palestina, en el barrio de Kreuzberg, fue disuelta después de que cometieran en ella delitos y los agentes realizaran varias detenciones entre los participantes.



La portavoz explicó que entre los delitos en cuestión se contaban casos de resistencia a la autoridad, lesiones, uso de objetos pirotécnicos no autorizados y uso de símbolos anticonstitucionales.

‘Unidos por la Liberación’

En vídeos difundidos en redes sociales de esta marcha, convocada bajo el lema ‘Unidos por la Liberación’, se pueden ver forcejeos entre política y manifestantes, mientras que en su cuenta de X las fuerzas del orden informaron de una «emergencia médica» que se produjo durante un arresto y afirmaron que la persona en cuestión se halla recibiendo atención sanitaria.



Los organizadores de la marcha principal de este sábado, una plataforma que agrupa a oenegés, activistas y a la comunidad palestina y que ha recibido además el respaldo del partido La Izquierda, se habían marcado como objetivo batir el día de hoy un récord de participantes y aseguraron que en total salieron a las calles de Berlín unas 100.000 personas.



«Hemos sacado a las calles la opinión mayoritaria de la población y hemos enviado una señal clara a Friedrich Merz y al Gobierno: el fin de todos los acuerdos armamentísticos con Israel, la presión a través de sanciones y el reconocimiento de Palestina deberían haberse dado hace tiempo», declaró la líder de La Izquierda Ines Schwerdtner, según un comunicado, al término de la marcha.

Otra manifestación en junio

Ya en junio se habían congregado en Berlín hasta 50.000 manifestantes por Gaza, según cifras de los convocantes, aunque en aquella ocasión la policía había mencionado un número de manifestantes mucho menor.



Este sábado, la marcha principal desembocó en el Monumento de la Victoria, en el céntrico parque de Tiergarten, donde están previstas actuaciones musicales de diversos artistas hasta bien entrada la noche.

Manifestantes sujetan pancartas durante una protesta en Berlín contra el genocidio en Gaza. EFE/EPA/Clemens Bilan

Los participantes en la manifestación corearon lemas como «Free Palestine» (Palestina Libre) o «Viva Palestina» (en español) y portaban mayoritariamente banderas palestinas y pancartas con eslóganes como «SOS Gaza».



El manifiesto de la convocatoria reclamaba que el Gobierno alemán abandone cualquier tipo de cooperación militar con Israel y emplee «todas las medidas posibles» para lograr un alto el fuego inmediato y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.