Mundial de Atletismo Tokio 2025: los dominicanos que competirán en grande

La temporada de atletismo está a punto de concluir y de la manera más emocionante. Por primera vez, el Campeonato Mundial de Atletismo será la competición que cierre la temporada, y Tokio albergará el gran evento de este año del 13 al 21 de septiembre de 2025.

Más de 2.000 atletas de 200 delegaciones nacionales competirán en 49 pruebas, con 147 medallas en juego.

Como es de esperar, República Dominicana tendrá a sus mejores representantes preparados para representar al país en el mayor evento de atletismo del año.

Marileidy Paulino

La medallista olímpica Marileidy Paulino viene como campeona mundial defensora en la prueba de los 400 metros lisos, tras su brillante actuación en el Mundial de Budapest de 2023, donde se convirtió en la primera mujer dominicana en ganar un título mundial de atletismo.

Paulino busca su tercer título mundial, lo que la pondría en el territorio de los atletas más dominantes del planeta.

Este año, la velocista de Nizao ha ganado cuatro carreras, siendo su mejor tiempo, los 48.81 segundos logrados en la reunión de París de la Liga Diamante, en junio pasado.

Alexander Ogando

El corredor Alexander Ogando viene de lograr una impresionante actuación donde obtuvo la medalla de bronce en la Gran Final de los 200 metros de la Liga Diamante en Suiza el mes pasado.

Se recuerda que Ogando consiguió el primer lugar en la parada de Bruselas, Bélgica, con un tiempo de 20.16 segundos, superando a competidores de alto nivel como el estadounidense Robert Gregory.

Ogando competirá en las pruebas de 200 y 400 metros planos.

Liranyi Alonso

La dominicana Liranyi Alonzo ha demostrado su impresionante nivel al conquistar la medalla de oro en la modalidad de 200 metros planos en el atletismo de los II Juegos Panamericanos Junior que se celebran en esta ciudad.

Liranyi Alonso representará al país en la modalidad de 100 y 200 metros.

Además, por su resonante victoria, Liranyi obtuvo también su clasificación directa para los Juegos Panamericanos de mayores que se celebrará en Lima, Perú, en el 2027.

Lidio Féliz

Lidio Féliz logró su clasificación al conseguir la marca de entrada en la prueba de los 200 metros. Esto lo hizo durante el Campeonato Nacional de Atletismo, donde paró el reloj con un tiempo de 20.15 segundos

Su categoría para el Mundial será la de los 200 metros lisos.