Mundiales de Atletismo: Alexander Ogando queda sexto en los 200 metros lisos

El dominicano Alexander Ogando llegó de sexto en la final de los 200 metros lisos de los Mundiales de atletismo de Tokio.

Ogando, oriundo de San Juan de la Maguana y entrenado por Félix Sánchez, registró una marca de 20.01 segundos. El oro fue para el estadounidense Noah Lyles, quien logró su cuarto título mundial consecutivo en esta distancia.

Mientras que la medalla de plata fue para el también norteamericano Kenneth Bednarek, y el bronce para el campeón olímpico Letsile Tebogo.

El dominicano Alexander Ogando disputará en Tokio su tercera final mundial de 200

Cabe destacar que esta fue la tercera final mundial de 200 metros que Ogando disputó, tras la de Eugene 2022 (quinto) y Budapest 2023 (séptimo).