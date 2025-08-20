Murió Frank Caprio, el juez estadounidense más amable del mundo

  • Hoy
Murió Frank Caprio, el juez estadounidense más amable del mundo

El reconocido juez estadounidense Frank Caprio falleció pacíficamente a la edad de 88 años después de una larga batalla contra el cáncer de páncreas.

Conocido por su humanitarismo, humildad y creencia inquebrantable en la bondad del hombre, el juez Caprio se convirtió en una figura querida no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo, gracias a sus decisiones llenas de empatía y justicia en los tribunales.

Millones de personas se sintieron conmovidas por su manera única de juzgar, que a menudo ponía en primer plano la empatía y la comprensión humanas.

Amado por su compasión, humildad y firme convicción en la bondad de las personas, el magistrado conmovió la vida de millones de personas a través de su trabajo en los tribunales y más allá. Su calidez, humor y amabilidad dejaron una huella imborrable en quienes lo conocieron.

«Será recordado no solo como un juez respetado, sino también como un devoto esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo. Su legado perdura en los innumerables actos de bondad que inspiró», indicó la familia del fallecido en un comunicado publicado en sus redes sociales.

«En su honor, que cada uno de nosotros se esfuerce por traer un poco más de compasión al mundo, como él lo hacía cada día», concluyó la familia.

Líderes de 21 países se reúnen en RD por Justicia Abierta: detalles del evento
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Murió Frank Caprio, el juez estadounidense más amable del mundo
Murió Frank Caprio, el juez estadounidense más amable del mundo
20 agosto, 2025
Escalofriante crimen en Rusia: ciudadano admite asesinar a juez y cortarle el pene en plena calle
Escalofriante crimen en Rusia: ciudadano admite asesinar a juez y cortarle el pene en plena calle
15 agosto, 2025
Juez Arias Arzeno destaca Justicia Abierta RD acerca ciudadanos al sistema
Juez Arias Arzeno destaca Justicia Abierta RD acerca ciudadanos al sistema
16 julio, 2025
Francisco Ortega Polanco: “Una sentencia que se basta a sí misma es la mejor defensa del juez que la redacta o pronuncia” 
Francisco Ortega Polanco: “Una sentencia que se basta a sí misma es la mejor defensa del juez que la redacta o pronuncia” 
30 junio, 2025
Juez Rafael Báez: “Se debe hacer una nueva ley del sistema penitenciario”
Juez Rafael Báez: “Se debe hacer una nueva ley del sistema penitenciario”
10 junio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 19 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 19 de agosto de 2025

Mitología médica dominicana

Mitología médica dominicana

Tarde de Bridge en honor a prestantes jugadores

Tarde de Bridge en honor a prestantes jugadores

China está feliz

China está feliz

Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!

Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!

La primera vez del país en el Miss: Quién es Nadeen Ayoub, la modelo y defensora que representará a Palestina

La primera vez del país en el Miss: Quién es Nadeen Ayoub, la modelo y defensora que representará a Palestina

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo