Murió influencer Violeta Marujoz, “La mamá de Britany” y salieron versiones sobre el deceso

Este 26 de agosto se dio a conocer que murió Violeta Marujoz, influencer de 26 años, motivo por el que internautas se han cuestionado cuál habría sido la razón de su fallecimiento. Tanto el exnovio de la joven, así como algunos de sus fans, han pedido justicia, pues supuestamente el deceso habría sido a causa de una agresión.

La mañana de este viernes comenzó a difundirse la noticia de que falleció Violeta Marujoz, conocida por interpretar el personaje que ella creó, La mama de Britany. No se dieron más detalles acerca de su deceso, pero algunos influencers cercanos a ella confirmaron la información y lamentaron su partida, uno de ellos fue su exnovio, Juan Salas, con quien protagonizó algunos de sus videos.

“Espero que estés en un mejor lugar y que puedas ser muy feliz. Gracias por todas las sonrisas que nos sacaste a todos, te llevaremos por siempre en nuestros corazones”, fue como se despidió la expareja de Violeta.

Marujoz saltó a la fama en redes sociales en 2015, cuando su personaje se hizo viral por los videos en los que regañaba a su “hija”, Britany. En su cuenta de YouTube contaba con más de 700 mil suscriptores mientras que en TikTok, donde compartía más contenido sobre su transición, sumaba más de un millón 400 mil seguidores.

Debido a su popularidad, cuando su muerte fue confirmada y las preguntas acerca del motivo de su fallecimiento comenzaron a surgir, Juan Salas compartió una historia temporal en Instagram que después eliminó, pues habría publicado información delicada y que la familia no quería difundir por el momento.

“No paro de pensar en qué pasó y en si hubiera podido ayudarlo con algo si me hubiera enterado antes (…) Lo único que sé es que no nos tenemos que quedar callados con este tema y no lo podemos dejar ir como así. Esaú/Violeta sufrió de violencia en un antro, lo que se sabe es que fue un acto de homofobia”

Agregó que, según la información que él obtuvo, Violeta habría caído inconsciente después de dicha agresión, hasta el día de su fallecimiento. No obstante, minutos después borró su historia y pidió disculpas por haberla publicado.

“No es justo que los agresores estén ahí afuera sin que se haga algo al respecto, tenemos que hacer justicia por Violeta!!”, finalizó el mensaje de su primer InstaStorie.

Salas, después de eliminar su publicación, compartió que la información que había compartido la había obtenido de una fuente “muy confiable”; no obstante, había recibido mensajes de seguidores que negaban dicha versión de los hechos, por lo que decidió borrar la historia.

Aunado a ello, comentó que no hablará más al respecto hasta que la familia de Marujoz decida hablar.

“La información que yo he publicado es de una fuente muy confiable, pero eso no quiere decir que sea del todo verdad, yo solo les dejo saber porque estoy muy triste y frustrado y quisiera saber la verdad de lo que pasó, pero es importante que no creamos historias falsas (…) tenemos que respetar su privacidad”, se lee en uno de los mensajes del joven.

“Justicia para Violeta Marujoz, vuela alto guerrera”, “Violeta Marujoz acaba de fallecer y se dice que fue por crimen de odio, me llena de tristeza y coraje todo esto y que no se le dé la difusión”, “Espero que con todo lo de Violeta Marujoz se haga justicia”, fueron algunos de los mensajes de los cibernautas al respecto.