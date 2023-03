Murió la actriz Rebbeca Jones tras recientes complicaciones de salud

Rebecca Jones, quien se consolidó como una de las actrices más importantes de la televisión mexicana murió durante la madrugada de este 22 de marzo.

Fue a través de la cuenta de la publirrelacionista Danna Vázquez, donde se dio a conocer la noticia y, aunque no se proporcionaron más detalles sobre las causas de su fallecimiento, sí se mostraron las condolencias ante la situación.

“Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada Rebecca Anne Jones Fuentes (21 de mayo 1957-22 de marzo 2023)”, se lee en primera instancia.

Asimismo, el escrito ahondó en que la famosa vivió sus últimos momentos junto a sus personas cercanas y partió con tranquilidad.

“Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajo toda su vida”, se puntualizó.

De igual manera se externó que en días próximos se le realizará una emotiva despedida a la actriz de telenovelas como Cabo, Para volver a amar, Cuna de lobos, entre otras.

“En próximos días nos uniremos a despedirla tal como fue su deseo. Gracias a todos los que estuvieron pendientes de la salud de Rebecca en todo momento”, concluyó el anuncio.

Las complicaciones de salud de Rebecca Jones

En noviembre de 2022 se dio a conocer que la famosa había sido internada por una grave deficiencia pulmonar que derivó en una neumonía. Así, después de que estuviera en terapia intensiva, su agencia de representación dio a conocer en ese entonces que Rebecca estaba estable y con mejoras progresivas.

Tras este duro episodio el pasado 7 de marzo, la actriz reapareció en sus redes sociales después de también haber anunciado su retiro temporarl de la actuación.

Sin embargo, la fotografía en donde se veía a Rebecca con sus compañeros de Televisa causó gran controversia debido a que la famosa lucía diferente. Ante las críticas y comentarios que recibió, Jones se posicionó al respecto de manera contundente.

“Que lindo saber que tanta gente me quiere!!! y que manera tan linda de demostrármelo. Como no pude asistir a la premier de NADA QUE VER, Jacobo Nazar @jaynazar y @videocine me organizaron mi propia premiere privada con palomitas y todo”, comenzó.

La artista reconoció que se encontraba más delgada pero comentó que eso se debía a los problemas de salud que vivió a finales de 2022.

“(Créanme, 8 días en terapia intensiva, adelgazan a cualquiera, ya los recuperaré), pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora sólo se que cada día estoy más fuerte y sana. Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque se que Dios SIEMPRE está conmigo, no. Tampoco estoy “luchando” porque todos luchamos día con día por vivir ( al menos yo pienso que así debería ser). Lo que si estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas. Pensando cosas lindas”, colocó.

Cabe señalar que en el pasado Rebecca Jones fue diagnosticada con cáncer de ovario, pero, tras varias quimioterapias y una cirugía, la actriz logró dejar atrás ese tema en 2019.