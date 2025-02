Murió Lee Joo-shil, actriz de “El juego del calamar”

La actriz surcoreana Lee Joo-shil, reconocida por su participación en la serie El juego del calamar, falleció este domingo a los 81 años debido a un cáncer de estómago, según informó su agencia.

Joo-shil había sido diagnosticada con la enfermedad el pasado mes de noviembre y murió en su hogar familiar en Uijeongbu, al norte de Seúl.

Según medios locales, fue trasladada a un hospital tras sufrir un paro cardíaco, pero los médicos no pudieron reanimarla y fue declarada muerta en el centro médico.

Nacida el 8 de marzo de 1944 en Corea del Sur, Lee Joo-shil inició su carrera artística en 1964 como actriz de doblaje y un año después debutó en el teatro, participando en producciones como La muerte de un viajante y Macbeth.

A lo largo de su trayectoria, se consolidó como una figura relevante en la escena teatral surcoreana y amplió su carrera al cine y la televisión.

Entre sus papeles más reconocidos, interpretó a Park Mal-soon en la segunda temporada de El juego del calamar, donde dio vida a la madre del policía encubierto Hwang Jun-ho, interpretado por Wi Ha-jun, y madrastra de Hwang In-ho, conocido como The Front Man, papel de Lee Byung-hun.

Su personaje se destacaba por su naturaleza protectora y su complejo vínculo con sus hijos adoptivos dentro de la historia de la serie.

El juego del calamar (Fuente externa)

Además de su participación en la exitosa producción de Netflix, Lee apareció en películas como el thriller de zombis Estación Zombi (2016) y en dramas televisivos como The Uncanny Counter,Country Diaries, It’s Beautiful Now y The Witch’s Diner.

A lo largo de su vida, enfrentó varios problemas de salud. En la década de 1990 le fue diagnosticado un cáncer de mama en etapa tres y se le pronosticó menos de un año de vida.

Sin embargo, luego de 13 años de tratamiento, fue declarada libre de cáncer. A pesar de estos desafíos, continuó trabajando activamente en la industria del entretenimiento y obtuvo un doctorado en salud pública en la Universidad de Wonkwang.

Su funeral se llevará a cabo el 5 de febrero en el Hospital Severance de Sinchon, en Seúl, donde familiares, amigos y colegas podrán despedirse de la actriz.

LEA: ¿Cuándo se podrá ver la tercera temporada de ‘El juego del calamar?