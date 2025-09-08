Murió Maru, el gato que rompió récord Guinness por su adorable fama mundial

Maru, un gato que batió récords y conquistó internet apretujándose en espacios diminutos, ha fallecido tristemente.

Este gato Scottish Fold, que vivía en Japón con sus cariñosos dueños, ostentaba el récord de más visualizaciones para un animal en YouTube.

Hasta el 22 de septiembre de 2016, sus vídeos habían sido vistos más de 325 millones de veces.

Aunque pudo haber perdido el récord frente a otros animales entretenidos, mantuvo una base de seguidores fieles en su canal de YouTube, Mugumogu.

Los videos del felino celebrando su 18.º cumpleaños hace unos meses, durmiendo la siesta en el sofá, con ropita diminuta y apretujándose en cuencos, cajas y otros espacios reducidos, atraían millones de visualizaciones.

Kaoru Ishikawa, adjudicador de récords mundiales Guinness, dijo que el dueño de Maru simplemente estaba documentando su crecimiento a través de fotos y videos cuando accidentalmente convirtió a su mascota en una sensación de Internet.

El dueño de Maru atribuye este éxito a su facilidad para caber en pequeñas cajas de cartón y a su amor por el columpio de su sala.

«Además, es muy mono».

Un comunicado en el canal de YouTube de Maru decía que “se fue al cielo” el sábado 6 de septiembre.

Lo llevaron a un hospital veterinario, le realizaron pruebas y, trágicamente, descubrieron que tenía un tumor.

Le diagnosticaron adenocarcinoma de pulmón, un tipo común de cáncer de pulmón, y su condición empeoró rápidamente.

El comunicado decía: «Maru era un gato tranquilo y relajado, pero en el último momento salió corriendo como un loco… Gracias por apoyar a Maru hasta el final».

Los fans expresaron sus condolencias.

